Глава МСЭК Крупа оформила "инвалидность" для почти 50 прокуроров в Хмельницкой области, — Бутусов

Почти все прокуроры Хмельницкой области имели фейковую инвалидность 2-й группы, пишет журналист. Все они, согласно решениям уже экс-начальника Пенсионного фонда Александра Крупы, получают от государства пенсионные выплаты.

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Правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной системе, которую создала главный врач областной медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, массово оформляя свидетельства об инвалидности, поскольку были соучастниками коррупционных схем. Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Выявить же связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей. Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались людьми с инвалидностью 2-й группы — согласно решению главного врача МСЭК. И, согласно решениям начальника Пенсионного фонда Александра Крупы, получают от государства соответствующие пенсии.

Также Бутусов публикует список людей с инвалидностью из Хмельницкой прокуратуры, который, отмечает он, не является окончательным:

1. Олейник Алексей Леонидович, прокурор Хмельницкой области;

2. Олейник Ирина Александровна, жена прокурора области, прокурор прокуратуры Хмельницкой области до 2024 года, по данным журналиста сейчас перевелась в областной ТЦК Минобороны;

3. Мартынюк Александр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры;

4. Нагребецкий Сергей Станиславович, заместитель начальника отдела прокуратуры;

5. Ромась Сергей Иванович, начальник отдела прокуратуры области;

6. Галус Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

7. Луговой Алексей Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

8. Лазаренко Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области;

9. Щербатюк Александр Евгеньевич, начальник отдела прокуратуры, по данным журналиста сейчас один из руководителей в государственной пенитенциарной службе;

10. Никитюк Петр Григорьевич, начальник отдела прокуратуры области;

11. Шпак Олег Александрович, начальник отдела прокуратуры области;

12. Сидельников Руслан Викторович, начальник отдела прокуратуры области;

13. Войтюк Михаил Павлович, начальник отдела прокуратуры области;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник отдела прокуратуры области;

15. Коханский Владимир Владимирович, начальник отдела прокуратуры области;

16. Максимчук Николай Васильевич, начальник отдела прокуратуры области;

17. Барахтенко Игорь Михайлович, начальник отдела прокуратуры области;

18. Львовский Олег Николаевич, начальник отдела прокуратуры области;

19. Веселовская Ольга Петровна, прокурор прокуратуры области;

20. Сарело Владимир Петрович, прокурор прокуратуры области;

21. Лисова Оксана Емельяновна, прокурор прокуратуры области;

22. Романюк Роман Леонидович, прокурор прокуратуры области;

23. Балюк Виталий Александрович, прокурор прокуратуры области;

24. Лунь Юлия Анатольевна, прокурор прокуратуры области;

25. Пронозюк Виталий Игоревич, прокурор прокуратуры области;

26. Галишук Александр Владимирович, прокурор прокуратуры области;

27. Яремчук Ольга Алексеевна, прокурор областной прокуратуры;

28. Базан Александр Викторович, руководитель окружной прокуратуры;

27. Олейник Роман Владимирович, руководитель окружной прокуратуры;

28. Стецюк Сергей Иванович, руководитель Волочиской окружной прокуратуры;

29. Комар Иван Васильевич, руководитель окружной прокуратуры города Хмельницкого;

30. Терлецкий Александр Цезаревич, заместитель руководителя окружной прокуратуры;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрий Михайлович;

33. Арсенюк Виктор Николаевич;

34. Лысюк Иван Викторович;

35. Заремба Александр Иванович;

36. Полищук Михаил Анатольевич;

37. Благовисный Андрей Станиславович;

38. Витюк Евгений Александрович;

39. Боднарук Татьяна Евгеньевна;

40. Скрынник Максим Вадимович;

41. Лютак Богдан Васильевич;

42. Кушнир Дмитрий Владимирович;

43. Гучинская Ирина Николаевна;

44. Туз Юрий Антонович;

45. Васильева Любовь Владимировна;

46. Прокопчук Виталий Николаевич, прокурор окружной прокуратуры;

47. Питель Марина Васильевна;

48. Сухоребрий Сергей Анатольевич, прокурор Летичевской окружной прокуратуры;

49. Наконечный Сергей Александрович, руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры.

Как констатирует журналист, из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений пенсию не оформил только руководитель Каменец-Подольской окружной прокуратуры Александр Гончар.

Также Бутусов исследовал, что супруги областного прокурора в целом получили 2,5 миллиона пенсионных денег. Алексей Олейник в 2017 году впервые получил 34 397 гривен пенсии, а в прошлом году сам главный прокурор области вместе с женой получили по 251 260 гривен.

"Очевидно, что чем выше должность в Хмельницкой области, тем больше растет степень инвалидности и тем больше денег платил знакомым руководителям из кармана пенсионеров председатель Пенсионного фонда Крупа", — отмечает журналист.

Также Бутусов предполагает, зачем прокурорам инвалидность, которые и так не бедные люди. Согласно законодательству о труде, люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и перемещении с должности на должность, их значительно сложнее уволить. А наличие жены с инвалидностью является дополнительным основанием, чтобы не допустить перевода прокурора из "своей" области в другую.

"То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были маленьким приятным бонусом за сотрудничество", — отмечает Юрий Бутусов.

Согласно решению МСЭК, в Хмельницкой области почти не осталось "здоровых" прокуроров, подчеркивает он. И если посчитать по декларациям общую сумму пенсий, которые получили от налогоплательщиков только установленные прокуроры с инвалидностями, это составляет как минимум 54,1 млн гривен.

Журналист считает, что все решения МСЭК Хмельницкой области о выдаче свидетельств об инвалидности как работникам правоохранительных органов Хмельницкой области, так и членам их семей, должны быть пересмотрены. По его мнению, все правоохранители, которые получили инвалидность и пенсии от семьи Крупы, и которые не имеют реальной инвалидности из-за личного участия в боевых действиях, должны быть немедленно уволены из правоохранительных органов и государственной службы. Также они должны быть осуждены, а их имущество и деньги должны быть конфискованы для возмещения потерь бюджета.

"Аналогичные проверки должны быть проведены во всех регионах Украины", — резюмирует Юрий Бутусов.

Реакция Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ о проведении служебного расследования из-за распространения информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.

Служебное расследование, как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, будет охватывать проверку не только информации, которая касается вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других соответствующих органов.

"Комиссия по проведению служебного расследования уже начала сбор информации и документов для выяснения этих обстоятельств", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд города Киева отправил под арест на 60 суток руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяну Крупу. Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

Государственное бюро расследований изучает списки людей, которые были найдены во время обысков в рабочем кабинете руководительницы МСЭК Татьяны Крупы. Все мужчины из семьи хмельницкой чиновницы оформили инвалидность и получили отсрочку от мобилизации и право выезда за пределы Украины.