Голова МСЕК Крупа оформила "інвалідність" для майже 50 прокурорів на Хмельниччині, — Бутусов

Майже всі прокурори Хмельницької області мали фейкову інвалідність 2-ї групи, пише журналіст. Усі вони, згідно з рішеннями вже ексначальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, отримують від держави пенсійні виплати.

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Правоохоронні органи Хмельниччини знали про масштабну систему, яку створила головна лікарка обласної медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, масово оформляючи свідоцтва про інвалідність, оскільки були співучасниками корупційних схем. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Виявити ж зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців. Майже всі прокурори Хмельницької області виявились людьми з інвалідністю 2-ї групи — згідно з рішенням головного лікаря МСЕК. І, згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду Олександра Крупи, отримують від держави відповідні пенсії.

Також Бутусов публікує список людей з інвалідністю з Хмельницької прокуратури, який, зазначає він, не є остаточним:

1. Олійник Олексій Леонідович, прокурор Хмельницької області;

2. Олійник Ірина Олександрівна, дружина прокурора області, прокурор прокуратури Хмельницької області до 2024 року, за даними журналіста зараз перевелась до обласного ТЦК Міноборони;

3. Мартинюк Олександр Григорович, начальник відділу прокуратури;

4. Нагребецький Сергій Станіславович, заступник начальника відділу прокуратури;

5. Ромась Сергій Іванович, начальник відділу прокуратури області;

6. Галус Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

7. Луговий Олексій Петрович, начальник відділу прокуратури області;

8. Лазаренко Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

9. Щербатюк Олександр Євгенович, начальник відділу прокуратури, за даними журналіста зараз один з керівників у державній пенітенціарній службі;

10. Нікітюк Петро Григорович, начальник відділу прокуратури області;

11. Шпак Олег Олександрович, начальник відділу прокуратури області ;

12. Сідельников Руслан Вікторович, начальник відділу прокуратури області;

13. Войтюк Михайло Павлович, начальник відділу прокуратури області;

14. Козлюк Олег Петрович, начальник відділу прокуратури області;

15. Коханський Володимир Володимирович, начальник відділу прокуратури області;

16. Максимчук Микола Васильович, начальник відділу прокуратури області;

17. Барахтенко Ігор Михайлович, начальник відділу прокуратури області;

18. Львовський Олег Миколайович, начальник відділу прокуратури області;

19. Веселовська Ольга Петрівна, прокурор прокуратури області;

20. Сарело Володимир Петрович, прокурор прокуратури області;

21. Лісова Оксана Омелянівна, прокурор прокуратури області;

22. Романюк Роман Леонідович, прокурор прокуратури області;

23. Балюк Віталій Олександрович, прокурор прокуратури області;

24. Лунь Юлія Анатоліївна, прокурор прокуратури області;

25. Пронозюк Віталій Ігорьович, прокурор прокуратури області;

26. Галишук Олександр Володимирович, прокурор прокуратури області;

27. Яремчук Ольга Олексіївна, прокурор обласної прокуратури;

28. Базан Олександр Вікторович, керівник окружної прокуратури;

27. Олійник Роман Володимирович, керівник окружної прокуратури;

28. Стецюк Сергій Іванович, керівник Волочиської окружної прокуратури;

29. Комар Іван Васильович, керівник окружної прокуратури міста Хмельницького;

30. Терлецький Олександр Цезарович, заступник керівника окружної прокуратури;

31. Бандура Борис Борисович;

32. Зубик Юрій Михайлович;

33. Арсенюк Віктор Миколайович;

34. Лисюк Іван Вікторович;

35. Заремба Олександр Іванович;

36. Поліщук Михайло Анатолійович;

37. Благовісний Андрій Станіславович;

38. Вітюк Євген Олександрович;

39. Боднарук Тетяна Євгенівна;

40. Скринник Максим Вадимович;

41. Лютак Богдан Васильович;

42. Кушнір Дмитро Володимирович;

43. Гучинська Ірина Миколаївна;

44. Туз Юрій Антонович;

45. Васильєва Любов Володимирівна;

46. Прокопчук Віталій Миколайович, прокурор окружної прокуратури;

47. Пітель Марина Василівна;

48. Сухоребрий Сергій Анатолійович, прокурор Летичівської окружної прокуратури;

49. Наконечний Сергій Олександрович, керівник Хмельницької окружної прокуратури.

Як констатує журналіст, з усього керівництва Хмельницької обласної прокуратури та її структурних підрозділів пенсію не оформив лише керівник Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Олександр Гончар.

Також Бутусов дослідив, що подружжя обласного прокурора загалом отримало 2,5 мільйона пенсійних грошей. Олексій Олійник у 2017 році вперше отримав 34 397 гривень пенсії, а минулого року сам головний прокурор області разом з дружиною отримали по 251 260 гривень.

"Очевидно, що чим вище посада на Хмельниччині, тим більше зростає ступінь інвалідності та тим більше грошей платив знайомим керівникам із кишені пенсіонерів голова Пенсійного фонду Крупа", — зазначає журналіст.

Також Бутусов припускає, навіщо прокурорам інвалідність, які й так не бідні люди. Згідно з законодавством про працю, люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування і переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити. А наявність дружини з інвалідністю є додатковою підставою, щоб не допустити переведення прокурора зі "своєї" області в іншу.

"Тобто свідоцтва МСЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар’єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю", — зазначає Юрій Бутусов.

Згідно з рішенням МСЕК, в Хмельницькій області майже не залишилось "здорових" прокурорів, наголошує він. І якщо порахувати за деклараціями загальну суму пенсій, які отримали від платників податків тільки встановлені прокурори з інвалідностями, це становить як мінімум 54,1 млн гривень.

Журналіст вважає, що усі рішення МСЕК Хмельницької області щодо видачі свідоцтв про інвалідність як працівникам правоохоронних органів Хмельницької області, так і членам їхніх родин, мають бути переглянуті. На його думку, усі правоохоронці, які отримали інвалідність та пенсії від родини Крупи, і які не мають реальної інвалідності через особисту участь у бойових діях, мають бути негайно звільнені з правоохоронних органів та державної служби. Також вони мають бути засуджені, а їхнє майно та гроші повинні бути конфісковані для відшкодування втрат бюджету.

"Аналогічні перевірки мають бути проведені в усіх регіонах України", — резюмує Юрій Бутусов.

Реакція Офісу генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про проведення службового розслідування через поширення інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Службове розслідування, як йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших відповідних органів.

"Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня Печерський районний суд міста Києва відправив під арешт на 60 діб очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу. Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн гривень.

Державне бюро розслідувань вивчає списки людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті керівниці МСЕК Тетяни Крупи. Усі чоловіки з родини хмельницької чиновниці оформили інвалідність й отримали відстрочку від мобілізації та право виїзду за межі України.