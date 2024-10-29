Зрадник видав РФ дані про виробників БпЛА з адресами: Бутусов звернувся до Генштабу

Українське командування зобов'язане назвати та покарати посадовців, які наказали зібрати інформацію про виробників дронів, впевнений головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов. Місяць тому ці дані з'явились у росіян.

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Через проблеми з безпекою громадяни РФ отримали у повне розпорядження усі дані про підприємства, які випускають дрони для ЗСУ. "Злив" секретної інформації міг відбутись через проблеми з каналами зв'язку або через "витік" на високих щаблях влади. Про деталі витоку та про те, якими мали б бути дії Генштабу ЗСУ, воєнний кореспондент, головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов написав на сторінці Facebook.

Бутусов повідомив, що на російському сайті опублікували презентацію про виробництво дронів для ЗСУ (назва порталу не вказав). 2023 року презентацію створило Головне управління безпілотних систем Генштабу. З його слів, документ містив інформацію про те, які моделі БпЛА виготовляються, які види боєприпасів та комплектовання використовуються. Крім того, там були повні дані про виробників — реквізити, телефони та імена керівників, адреси та назви компаній. Місяць тому росіяни отримали повну базу даних про підприємства з випуску українських безпілотників, що застосовуються у бойових діях. Тоді ж було відкрито кримінальне провадження у СБУ. Журналіст зазначив, що очікував певних дій від командування щодо відповідальних осіб, але досі нічого не було зроблено.

"Сподіваюсь, контррозвідка СБУ знайде конкретного зрадника, який або є російським агентом, або зробив можливим передачу даних російському агенту. Очевидно, що цей таємний документ — далеко не єдиний, який ворог отримує прямо з Генштабу, і необхідно зупинити цей виток. Ситуація дуже загрозлива", — пояснив Бутусов.

Дрони для ЗСУ — Бутусов щодо зливу даних про виробників БпЛА Фото: Скриншот

На думку воєнного кореспондента, Генштаб ЗСУ повинен зробити два кроки:

назвати імена та посади відповідальних осіб, які наказали зібрати в одному документі інформацію про усіх виробників дронів. Після цього цих людей потрібно зняти з посад, запропонував Бутусов. Він впевнений, що не було потреби для акумулювання усіх даних і це "неможливо пояснити з точки зору здорового глузду". На думку журналіста, таку ідею міг висловити "ворог або людина без інтелекту";

назвати імена та посади відповідальних за безпеку, оскільки через них росіяни отримали доступ до військових даних. Водночас ворог міг скористатись або незахищеним каналом обміну даних, або був витік "на високому рівні".

На думку Бутусова, якщо військове керівництво не покарає відповідальних, то подібні витоки будуть й надалі продовжуватись.

"Якщо не буде оголошено про покарання, значить такі витоки повторяться, і російська агентура продовжить роботу на верху", — написав він.

Дрони для ЗСУ — Бутусов про кроки, які має зробити Генштаб через злив Фото: Скриншот

Поки що немає реакції командування на заяву Бутусова.

Зазначимо, 18 липня Вадим Сухаревський, командувач Силами безпілотних систем, створених весною 2024 року, розповів про розвиток виробництва дронів в Україні. Розповідь пролунала під час інтерв'ю "Армія TV". Сухаревський повідомив, що виробники розробили 165 моделей БпЛА, а протягом двох кварталів 2024 року випуск зріс у шість разів, як порівняти з усім попереднім роком.

Нагадуємо, 16 жовтня Бутусов викрив 50 прокурорів з Хмельницької області, які отримали статус людей з інвалідністю в МСЕК під керівництвом Тетяни Крупи. Водночас Крупа отримала підозру в отриманні незаконної вигоди і перебуває під слідством, повідомили в СБУ.