Захист від "Рубежей". Хто з партнерів забезпечить Україні систему ПРО THAAD за $3 млрд

Російські міжконтинентальні балістичні ракети перехоплюють найпередовіші системи ПРО. Київ хоче попросити у Заходу систему THAAD, але з урахуванням того, як "вибивалися" батареї ЗРК Patriot, шанси на успіх не великі. Фокус з'ясував, хто з партнерів наважиться на такий крок.

Удар по заводу "Південмаш" у Дніпрі викликав низку запитань з приводу застосованого Росією типу ракети. Президент РФ Володимир Путін заявив про удар новітньою балістичною ракетою "Орешник" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні у відповідь на пуски ЗСУ західних ракет ATACMS і Storm Shadow по території РФ.

США також кажуть, що це була експериментальна балістична ракета середньої дальності, створена на базі міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-26 "Рубеж". Опитані Фокусом військові аналітики стверджували, що йдеться саме про МБР "Рубеж", але Захід вважав за краще знизити градус напруги і майже погодився з версією Кремля.

Наразі Україна очікує на результати роботи фахівців, які підтвердять тип використаної ракети. Тим часом Київ готується протистояти російським МБР і хоче запросити у Заходу відповідні системи протиракетної оборони (ПРО).

Представник українського МЗС у спілкуванні з агентством Bloomberg заявив, що одним із варіантів є запит на високотехнологічну систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), яку виробляє корпорація Lockheed Martin.

Інші позиції, що розглядаються, — модернізовані системи Patriot і морський комплекс Aegis, що встановлюється на есмінці Arleigh Burke і крейсери Ticonderoga, повідомили джерела "Укрінформу".

Зазначимо, що також є варіант наземної системи протиракетної оборони Aegis Ashore. Подібну технологію США ввели в експлуатацію в Польщі в грудні 2023 року для захисту Європи від російських та іранських балістичних ракет.

Задоволення за $3 млрд: хто оплатить нове озброєння для України

Імовірно, система THAAD може перехопити МБР, але про будь-які випробування такого роду та їхні результати нічого не відомо. Відомо, що армія ОАЕ успішно перехопила за допомогою THAAD балістичну ракету під час атаки бойовиків-хуситів на нафтовий об'єкт у січні 2021 року.

Система THAAD перехоплює цілі вище стратосфери, вона є на озброєнні Ізраїлю, Південної Кореї, ОАЕ і Саудівської Аравії. Орієнтовна вартість технології доходить до 3 мільярдів доларів.

Співрозмовники Фокуса скептично ставляться до ймовірності реалізації прохання Києва. Теоретично можна вмовити американців надати THAAD на обмежений період часу, але підвищений ризик її знищення буде завжди, каже військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"Українським військовим фахівцям доведеться проходити курс навчання щонайменше кілька місяців для використання нового обладнання. А раптом росіяни знищать або пошкодять цю систему, як було не раз із ЗРК Patriot? Все ж таки 3 мільярди доларів — не малі гроші, утричі більші за ціну установки Patriot. Думаю, американцям простіше зупинити війну в Україні, ніж передавати нам THAAD", — упевнений він.

З початку повномасштабної війни Україні вдалося переконати західних союзників надати сучасні системи ППО. Буквально кожен раунд переговорів проходив важко. Батареї Patriot, яких у розпорядженні США понад тисячу штук, до того ж 500 із них перебувають у резерві, доводилося мало не вибивати, нагадує Ступак.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що для повного закриття неба над територією країни потрібно 25 штук ППО Patriot, по 6-8 батарей у кожній. Наразі в Україні є максимум 5 таких систем.

"Вартість одного пострілу THAAD доходить до 20 мільйонів доларів. Уявіть, скільки знадобиться грошей на експлуатацію та утримання такої технологічної системи", — підкреслив експерт.

Український політолог Юрій Романенко також вважає, що прохання про настільки дороге озброєння від самого початку нездійсненне. І причина не в дорожнечі, а в тому, що з Генштабу ЗСУ раніше "йшли" дані про виробників озброєнь.

Головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов наприкінці жовтня 2024 року виявив на російському сайті презентацію про виробництво БПЛА, створену 2023 року Головним управлінням безпілотних систем Генштабу. Росіяни отримали доступ не тільки до даних про моделі дронів, а й до секретної інформації: телефонів та імен керівників, адрес і назв виробників.

"Нелогічно просити таку зброю, її нам ніхто не дасть. THAAD перехоплює цілі вище стратосфери, її могли собі дозволити кілька найбагатших країн", — зауважує експерт.

Зазначимо, що в одному зі збройових запитів у грудні 2023 року на мільярди доларів Київ включав дорогі позиції. Серед бажаних озброєнь були транспортні літаки C-17 Globemaster, багатоцільові вертольоти Blackhawk та ударні Apache, танки Abrams та система THAAD. Однак Пентагон так і не поставив жодної запитуваної позиції.

Нагадаємо, вранці 20 листопада ЗСУ успішно вдарили 10 крилатими ракетами Storm Shadow по командному пункту ЗС РФ у Мар'їно Курської області. Звідти могли керувати 50-тисячним контингентом російських і північнокорейських військ.

Фокус також писав, як Зеленський розкритикував рішення Верховної Ради влаштувати вихідний через загрозу удару ракетою "Орешник". У разі реальної загрози слід прямувати в укриття, порадив він.