Перевірка США чи новий наступ: чому Україна просить у США системи THAAD і літаки F-18

Сенат блокує фінансову підтримку України, а Київ у відповідь запитує у Вашингтона нове військове обладнання. У списку — вертольоти Blackhawk і Apache, безпілотники MQ-9B Sky Guardian, а також важкі винищувачі. Фокус розбирався, навіщо просити настільки дороге обладнання, якщо ЗСУ досі чекають на винищувачі F-16.

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Україна квапить Захід із поставками авіації. Розмови про надання винищувачів F-16 так і не закінчилися конкретним результатом, а Київ уже вимагає від Вашингтона винищувачі F-18 Hornet. У новому збройовому запиті є позиції, які ще не постачали Силам оборони України. Попередню вартість технологій оцінюють у мільярди доларів.

Крім літаків, у списку представлені багатоцільові вертольоти Blackhawk і ударні Apache, танки Abrams, 155-міліметрова артилерія, ракети ATACMS і безпілотники MQ-9B Sky Guardian, зазначає Reuters із посиланням на документи.

Є й кілька дорогих "сюрпризів" — транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва авіакомпанії Boeing, C-130 Super Hercules від Lockheed Martin і система протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Міністерство оборони України надало перелік потреб Сил оборони України до закритого засідання у Вашингтоні 6 грудня, на якому були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості.

"Українці знають, що для продовження боротьби їм необхідно заручитися військовою допомогою Заходу. А Сенат США заблокував законопроєкт про додаткове фінансування на 2024-й рік, який передбачає мільярди доларів нової безпекової допомоги для України", — вказують журналісти.

Зазначимо, що Україна вела переговори про постачання деяких видів озброєнь із вищевказаного списку. Зокрема, 41 американський винищувач F/A-18 Hornet запитували в Австралії та Фінляндії. Перша сторона заявила, що передача винищувачів — "складніше питання, ніж допомога іншими видами зброї" і більше до цієї теми не поверталася. Фінляндія просто відмовила, пояснивши рішення неактуальністю поставки.

F-16 ще не прилетіли: чи потрібно просити дорогу авіацію і вертольоти?

Чим раніше посилати Заходу запити на більш технологічне обладнання, тим швидше його можна отримати. Такий висновок напрошується після довгих розмов про передачу ЗСУ ракет ATACMS, ЗРК Patriot і літаків F-16, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

На думку експерта, Вашингтон не заблокує мільярди доларів нової допомоги для України на мільярди доларів і в наступному пакеті може бути нова номенклатура.

"Чи запитується техніка під наступ — цікаве питання. Думаю, про масштабні прориви у 2024 році говорити зарано. Реальнішою виглядає практична ідея реалізації панування в повітрі", — підкреслює експерт.

Важкий винищувач F-18 краще підійде для прориву ворожих засобів ППО. У них низькі вимоги до покриття злітно-посадкових смуг, відповідно він краще адаптований до українських аеродромів. Своєю чергою F-16 вибагливіші, ці літаки потребуватимуть значного поліпшення інфраструктури.

Потреба в ударних вертольотах у ЗСУ також існує. Про Apache у Києві говорили ще з 2014 року, але починати можна і з Cobra Viper від компанії Bell Helicopter. За словами Коваленка, їх можна використовувати для перехоплень дронів-камікадзе Shahed.

У 2023 році у США було близько 740 вертольотів Apache, тому кілька десятків машин для посилення української армії виділити можна, пише видання Defence Express.

Вертольотів Black Hawk у різних версіях набагато більше. Наймасовіша UH-60L налічує до 900 одиниць, а версія UH-60M — 931 одиницю.

"Передача Україні вертольотів Black Hawk реалістичніша, ніж Apache. Не варто забувати про сувору реальність — до вертольотів потрібне озброєння, запасні частини, на все це потрібні гроші. Пункт "вертольоти" в переліку військової допомоги США означатиме, що чогось іншого може бути менше, а йдеться про критично важливе озброєння для України", — зауважують аналітики.

Головне — не отримати "металобрухт"

Росію неможливо перемогти живою силою і безладною мобілізацією, тому українське командування шукає технологічні рішення. Плани з контрнаступу Генерального штабу ЗСУ передбачають якісне переозброєння армії, вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За наявності конкретних і обґрунтованих збройових запитів Захід уже не перекладе відповідальність на Україну і не звинуватить її у відсутності військового плану. Крім цього, запити на озброєння потрібні для роботи програми ленд-ліз.

За оцінками Снєгирьова, отримане до 2023 року військове обладнання від країн Заходу не можна назвати повністю досконалим і технологічним. Часто ЗСУ отримували "металобрухт, що зберігався в країнах колишньої організації Варшавського договору", каже він Фокусу.

"Зараз чекаємо літаки F-16, але які вони за підсумком приїдуть? Якщо 80-х років минулого століття, то користі від них не більше ніж від МіГ-29, які у нас є і поступаються російським Су-30 і Су-35 нового покоління", — підсумував фахівець.

Нагадаємо, Румунія пропонувала американській компанії Lockheed Martin створити на своїй території центр для техобслуговування і ремонту винищувачів F-16.

Фокус раніше писав, як на лівому березі Херсонщини ЗСУ готують наступальний плацдарм для звільнення Криму. Винищувачі F-16 допомогли б забезпечити захист українських військових і припинити ворожі атаки керованими авіабомбами.