Проверка США или новое наступление: почему Украина просит у США системы THAAD и самолеты F-18

Сенат блокирует финансовую поддержку Украины, а Киев в ответ запрашивает у Вашингтона новое военное оборудование. В списке — вертолеты Blackhawk и Apache, беспилотники MQ-9B Sky Guardian, а также тяжелые истребители. Фокус разбирался, зачем просить столь дорогое оборудование, если ВСУ до сих пор ждут истребители F-16.

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Украина торопит Запад с поставками авиации. Разговоры о предоставлении истребителей F-16 так и не закончились конкретным результатом, а Киев уже требует от Вашингтона истребители F-18 Hornet. В новом оружейном запросе имеются позиции, которые еще не поставляли Силам обороны Украины. Предварительную стоимость технологий оценивают в миллиарды долларов.

Помимо самолетов, в списке представлены многоцелевые вертолеты Blackhawk и ударные Apache, танки Abrams, 155-миллиметровая артиллерия, ракеты ATACMS и беспилотники MQ-9B Sky Guardian, отмечает Reuters со ссылкой на документы.

Есть и несколько дорогих "сюрпризов" — транспортные самолеты C-17 Globemaster производства авиакомпании Boeing, C-130 Super Hercules от Lockheed Martin и система противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD).

Министерство обороны Украины предоставило перечень потребностей Сил обороны Украины к закрытому заседанию в Вашингтоне 6 декабря, на котором присутствовали правительственные чиновники и руководители оборонной промышленности.

"Украинцы знают, что для продолжения борьбы им необходимо заручиться военной помощью Запада. А Сенат США заблокировал законопроект о дополнительном финансировании на 2024-й год, который предусматривает миллиарды долларов новой помощи в сфере безопасности для Украины", — указывают журналисты.

Отметим, что Украина вела переговоры о поставках некоторых видов вооружений из вышеуказанного списка. В частности, 41 американский истребитель F/A-18 Hornet запрашивали у Австралии и Финляндии. Первая сторона заявила, что передача истребителей — "более сложный вопрос, нежели помощь другими видами оружия" и больше к этой теме не возвращалась. Финляндия просто отказала, объяснив решение неактуальностью поставки.

F-16 еще не прилетели: нужно ли просить дорогую авиацию и вертолеты?

Чем раньше посылать Западу запросы на более технологичное оборудование, тем быстрее его можно получить. Такой вывод напрашивается после долгих разговоров о передаче ВСУ ракет ATACMS, ЗРК Patriot и самолетов F-16, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

По мнению эксперта, Вашингтон не заблокирует миллиарды долларов новой помощи для Украины на миллиарды долларов и в следующем пакете может быть новая номенклатура.

"Запрашивается ли техника под наступление — интересный вопрос. Думаю, о масштабных прорывах в 2024 году говорить рано. Реальнее выглядит практическая идея реализации господства в воздухе", — подчеркивает эксперт.

Тяжелый истребитель F-18 лучше подойдет для прорыва вражеских средств ПВО. У них низкие требования к покрытию взлетно-посадочных полос, соответственно он лучше адаптирован к украинским аэродромам. В свою очередь F-16 прихотливее, эти самолеты потребуют значительное улучшение инфраструктуры.

Потребность в ударных вертолетах в ВСУ также существует. Про Apache в Киеве говорили еще с 2014 года, но начинать можно и с Cobra Viper от компании Bell Helicopter. По словам Коваленко, их можно использовать для перехватов дронов-камикадзе Shahed.

В 2023 году у США было около 740 вертолетов Apache, поэтому несколько десятков машин для усиления украинской армии выделить можно, пишет издание Defence Express.

Вертолетов Black Hawk в разных версиях намного больше. Самая массовая UH-60L насчитывает до 900 единиц, а версия UH-60M — 931 единицу.

"Передача Украине вертолетов Black Hawk реалистичнее, чем Apache. Не стоит забывать о суровой реальности — к вертолетам нужно вооружение, запасные части, на все это нужны деньги. Пункт "вертолеты" в перечне военной помощи США будет означать, что чего-то другого может быть меньше, а речь идет о критически важном вооружении для Украины", — замечают аналитики.

Главное — не получить "металлолом"

Россию невозможно победить живой силой и беспорядочной мобилизацией, поэтому украинское командование ищет технологичные решения. Планы по контрнаступлению Генерального штаба ВСУ предусматривают качественное перевооружение армии, считает военный эксперт Дмитрий Снегирев.

При наличии конкретных и обоснованных оружейных запросов Запад уже не переложит ответственность на Украину и не обвинит ее в отсутствии военного плана. Кроме этого, запросы на вооружения нужны для работы программы лэнд-лиз.

По оценкам Снегирева, полученное к 2023 году военное оборудование от стран Запада нельзя назвать полностью совершенным и технологичным. Часто ВСУ получали "металлолом, хранившийся в странах бывшей организации Варшавского договора", говорит он Фокусу.

"Сейчас ждем самолеты F-16, но какие они по итогу приедут? Если 80-х годов прошлого века, то пользы от них не более чем от МиГ-29, которые у нас есть и уступают российским Су-30 и Су-35 нового поколения", — заключил специалист.

Напомним, Румыния предлагала американской компании Lockheed Martin создать на своей территории центр для техобслуживания и ремонта истребителей F-16.

Фокус ранее писал, как на левом берегу Херсонщины ВСУ готовят наступательный плацдарм для освобождения Крыма. Истребители F-16 помогли бы обеспечить защиту украинских военных и пресечь вражеские атаки управляемыми авиабомбами.