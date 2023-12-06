Румыния предложила создать центр обслуживания F-16 на своей территории

По словам румынского премьера Чолаку, в учебном центре будут проходить обучение украинские пилоты.

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Румыния предложила сотрудничество американской компании Lockheed Martin в создании общего центра по техническому обслуживанию и ремонту истребителей F-16, размещенного на территории Румынии. Об этом заявил румынский премьер Марчел Чолаку, который находится с визитом в США, пишет HotNews.ro.

Он напомнил об открытии в Румынии Европейского учебного центра F-16 (EFTC), где, в частности, будут проходить обучение украинские пилоты. Чолаку отметил, что эта программа уже функционирует.

"Мы обсудили создание на территории Румынии центра по техническому обслуживанию и ремонту F-16. Уже есть сотрудничество с Lockheed Martin по системе обслуживания, но мы хотим немного расширить сферу интересов", – сказал он.

Напомним, 29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО сообщил, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов и укрепить украинскую противовоздушную оборону, но не сломают ситуацию на поле боя.

20 ноября военный обозреватель Денис Попович заявил, что Украина может получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Он отметил, что решение о предоставлении самолетов уже принято.

Также 21 ноября в OSINT-команде Tatarigami-UA заявили, что истребители F-16 с ракетами AIM-120D смогут уменьшить угрозу со стороны Воздушно-космических сил РФ. В результате ВСУ смогут бороться с вражескими самолетами, которые не смогут избегать зоны действия ПВО.