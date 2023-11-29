Передача Украине F-16 не изменит ситуацию на поле боя, надо готовиться к долгой войне, — Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что в 2022 году Силы обороны Украины смогли освободить большую часть территорий, а в 2023 они успешно бьют по тылам россиян, Черноморскому флоту, и это разрушает возможности ВС РФ.

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За последние месяцы на фронте в Украине нет кардинальных изменений, но продолжаются жестокие бои. Нужно готовиться к долгой и тяжелой войне. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перед Советом Украина-НАТО.

По словам Столтенберга, стоит понять, что на фронте все последние месяцы продолжаются "страшные" бои, несмотря на отсутствие серьезных изменений на линии.

"В прошлом году Украина смогла освободить большую часть территорий, а в этом году она успешно бьет по тылам россиян, Черноморскому флоту, и это разрушает возможности России. Силы обороны продолжают наносить армии РФ большие потери", — подчеркнул генсек НАТО.

F-16 помогут, но значительно не изменят ситуацию

Также он отметил, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов и укрепить украинскую противовоздушную оборону, но не сломают ситуацию на поле боя.

"Нужно много систем. Нужно готовиться к долгой и тяжелой войне. Нужны HIMARS, ракеты, системы ПВО, но нет единой системы, которая может все изменить", — заявил генсек Альянса.

Напомним, Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на заседании министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе 28 ноября заявил, что Российская Федерация намерена в этом году не только продолжить атаки по Украине, но и значительно их усилить.

Также ранее издание The Guardian сообщало, что по словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, Украина станет членом НАТО после окончания войны с Россией и если проведет все необходимые реформы.