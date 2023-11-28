"Нужно готовиться к большему": в НАТО рассказали о планах ВС РФ на ближайшую зиму

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, россияне не отказались от своих планов и продолжат атаковать украинскую инфраструктуру. В связи с этим от Запада требуется больше поддержки для Киева.

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Российская Федерация намерена в этом году не только продолжить атаки по Украине, но и значительно их усилить. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на заседании министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе 28 ноября.

По его словам, все должны быть готовы к тому, что противник вновь начнет совершать массированные обстрелы критической инфраструктуры. Делается это для того, чтобы попытаться оставить украинцев без электричества и отопления в холодное время года.

"Мы рассмотрим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны-члены НАТО и дальше поддерживали Украину", — заявил Йенс Столтенберг.

Отдельно было отмечено, что во время встречи в Бельгии, на которой будет присутствовать и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в очередной раз будет продемонстрирована непоколебима поддержка для Киева.

К слову, ранее помощник секретаря Бюро по делам Европы и Евразии, посол США Джеймс О’Брайен заявлял, что президент России Владимир Путин ждет момента, когда Запад устанет и откажется от помощи для ВСУ, однако этого никто не допустит.

"Очевидно, что президент Путин не заинтересован в мирных переговорах вокруг Украины, он верит: если переждет, то сможет снова взять Украину под свой контроль и создать там платформу, с которой сможет угрожать безопасности НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что Украина приближается к зиме с хрупкой энергосистемой. По словам министра энергетики Германа Галущенко, украинские власти выделили более 10 миллиардов гривен на ремонт энергосистемы, однако быстрое возвращение к довоенному уровню невозможно.