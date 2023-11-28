Война в Украине стала самым большим стратегическим провалом Путина, — дипломат США

По словам представителя Госдепа Джеймса О’Брайена, Кремль надеется, что Запад вскоре заявит об "усталости" от поддержки Киева, однако этого не произойдет. Если не довести дело до конца — РФ рискнет напасть на НАТО.

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Вторжение России на территорию Украины является худшим стратегическим провалом президента Владимир Путина. Об этом заявил помощник секретаря Бюро по делам Европы и Евразии, посол США Джеймс О’Брайен, передает "Укринформ" 28 ноября.

По его словам, Кремль пытается вернуть себе имперский контроль, однако это очень плохая стратегия со стороны россиян. Страны НАТО не допустят этого и продолжат поддерживать Украину, поэтому об "усталости" Запада говорить нельзя.

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Журналисты во время пресс-конференции спросили у него, как в Вашингтоне оценивают возможность возобновления сил ВС РФ, а также вероятность будущей атаки на Альянс.

"Очевидно, что президент Путин не заинтересован в мирных переговорах вокруг Украины, он верит: если переждет, то сможет снова взять Украину под свой контроль и создать там платформу, с которой сможет угрожать безопасности НАТО. Именно поэтому мы убеждены, что продолжение вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года, должно оставаться самым большим стратегическим провалом России", — ответил Джеймс О’Брайен.

Министры иностранных дел тех стран, которые являются членами Альянса, собираются обсудить тему поддержки Киева, Для всех крайне важно, чтобы ожидания украинцев относительно действий Запада были оправданы.

В то же время, обсуждать возможное будущее членство Украины в блоке он не захотел.

"Мы очень сосредоточены сейчас на помощи Украине в осуществлении приоритетных реформ по годовой национальной программе, вместе с Альянсом. Мы уже выразили убеждение, что место Украины — в НАТО", — подытожил американский чиновник.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что спикер Конгресса назвал помощь Украине приоритетом, ведь нельзя позволить Владимиру Путину осуществить свои планы. По словам Майка Джонсона, для Вашингтона важно "работать над изменением собственной пограничной политики".