По данным экспертов, финские пограничники не пускают большинство мигрантов на территорию Финляндии, и что теперь российские власти должны расселить их в России.

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Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что стремление России спровоцировать искусственный миграционный кризис на границе с Финляндией потерпело неудачу из-за оперативной реакции финских властей. Об этом говорится в отчете ISW.

"Попытка России искусственно создать миграционный кризис на финской границе, похоже, провалилась благодаря быстрой реакции финских властей", — пишут в источнике.

27 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что в случае необходимости финское правительство закроет последний пункт пересечения границы с Россией. Он также сообщил, что финское правительство готово принять дополнительные меры в ответ на искусственно созданный Россией миграционный кризис.

23 ноября Финляндия закрыла три пункта пропуска на границе с Россией, оставив доступным только самый северный переход.

Несколько других финских чиновников также высказались в поддержку закрытия всей границы с Россией.

Источник внутренней информации в России заявил, что первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов из Ближнего Востока, Африки и других регионов и направить их к финской границе.

Источник пожаловался, что финские пограничники не пускают большинство мигрантов на территорию Финляндии, и что теперь российские власти должны расселить их в России.

Напомним, ранее в Финляндии запретили въезд россиянам в страну на велосипедах. Такое решение приняли из-за нелегальных мигрантов, которые пытались въехать в страну.