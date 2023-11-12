Борются с нелегалами: Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах

Когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому въезд на этом транспорте запретили.

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Начиная с 9 ноября как минимум три контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе перестали пропускать велосипедистов из россии. Об этом сообщил заместитель командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, передает издание Yle.

"Нелегальные иммигранты все чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление", — подчеркнул он.

По словам Луккари, когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому с четверга въезд на этом транспорте запретили, отметил он.

Дежурный сотрудник контрольно-пропускного пункта пограничной охраны "Ваалимаа" сообщил российскому госагентству, что все КПП на юго-востоке Финляндии закрыты для въезда в страну на велосипедах из россии. Пока неизвестно с чем это связано.

В общей сложности на российско-финской границе работают девять пунктов пропуска. По данным медиа рф, ограничение на въезд действует на КПП "Иматра", "Нуямаа" и "Ваалимаа".

Отмечается, что это автомобильные пункты пропуска, поэтому пройти пешком их нельзя.

В Латвии, как стало известно в конце октября, начнут процесс конфискации автомобилей с российской регистрацией и их последующей передачи Украине. По данным латвийского парламента, автомобили на российских номерах смогут участвовать в дорожном движении на территории государства только транзитом на 24 часа.

Напомним, 24 сентября Латвия объявила намерения по строительству прочного заграждения на границе с Беларусью. Для технического оснащения границы правительство балтийского государства намерено предоставить сотни миллионов евро.