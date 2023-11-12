Борються з нелегалами: Фінляндія заборонила росіянам заїжджати в країну на велосипедах

Коли прикордонники помітили, що велосипедистів стає дедалі більше, було вирішено з цим боротися. Тому в'їзд на цьому транспорті заборонили.

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Починаючи з 9 листопада щонайменше три контрольно-пропускні пункти на російсько-фінському кордоні перестали пропускати велосипедистів із Росії. Про це повідомив заступник командувача Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі, передає видання Yle.

"Нелегальні іммігранти все частіше намагалися в'їхати до Фінляндії на велосипедах. За останній тиждень таких випадків було близько 30. Це явно зростаюче явище", — підкреслив він.

За словами Луккарі, коли прикордонники помітили, що велосипедистів стає дедалі більше, було вирішено з цим боротися. Тому з четверга в'їзд на цьому транспорті заборонили, зазначив він.

Черговий співробітник контрольно-пропускного пункту прикордонної охорони "Ваалімаа" повідомив російському держагентству, що всі КПП на південному сході Фінляндії закриті для в'їзду в країну на велосипедах з Росії. Поки що невідомо з чим це пов'язано.

Загалом на російсько-фінському кордоні працюють дев'ять пунктів пропуску. За даними медіа рф, обмеження на в'їзд діє на КПП "Іматра", "Нуямаа" і "Ваалімаа".

Зазначається, що це автомобільні пункти пропуску, тому пройти пішки їх не можна.

У Латвії, як стало відомо наприкінці жовтня, розпочнуть процес конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їх подальшої передачі Україні. За даними латвійського парламенту, автомобілі на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі на території держави тільки транзитом на 24 години.

Нагадаємо, 24 вересня Латвія оголосила наміри щодо будівництва міцного загородження на кордоні з Білоруссю. Для технічного оснащення кордону уряд балтійської держави має намір надати сотні мільйонів євро.