Їх передадуть Україні: Латвія готує конфіскацію авто на російських номерах

За даними латвійського парламенту, авто на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі в Латвії тільки транзитом на 24 години.

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У Латвії почнуть процес конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їх подальшої передачі Україні. Ці законодавчі зміни були схвалені в першому читанні Сейму Латвії. Про це йдеться в повідомленні латвійського парламенту.

"Поправки до Закону про дорожній рух передбачають конфіскацію транспортних засобів, зареєстрованих у Росії, якщо їх не зареєстровано в Латвії у встановлений законом термін", — зазначено в повідомленні.

Поправки набудуть чинності через три місяці з моменту їх ухвалення. Крім того, власників автомобілів під час їх вилучення оштрафують на суму від 750 до 2000 євро.

Планується, що поправки будуть остаточно ухвалені і набудуть чинності в середині листопада. Тобто конфіскацію російських автомобілів в Латвії можуть почати з середини лютого.

Автомобілі з російською реєстрацією зможуть брати участь у дорожньому русі в Латвії тільки на транзитній основі протягом 24 годин. Під час в'їзду в країну власник автомобіля з російською реєстрацією зобов'язаний надати інформацію про транспортний засіб і його водія в спеціальній електронній системі.

Нагадаємо, у Німеччині вилучали авто на російських номерах влітку 2023 року.

Також Фокус писав про заплановані санкції на російські алмази в Євросоюзі з 1 січня 2024 року.