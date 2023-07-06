Погрожують статтею: у Німеччині примусово вилучають авто на російських номерах

Такі дії пов’язані з санкціями, накладеними Євросоюзом на товари з Росії. Через дії митників громадянам не рекомендують ввозити на територію Німеччини машини з російськими номерами.

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Співробітники німецьких митниць вилучають у росіян особисті автомобілі, зареєстровані в країні-агресорці. Про це йдеться у повідомленні посольства РФ у Німеччині.

Окрім того, громадянам Росії інкримінують порушення закону "Про зовнішню торгівлю" з посиланням на Регламент Ради ЄС. Через накладені на РФ санкції було заборонене ввезення низки товарів у країни Євросоюзу, серед них були й авто.

"Аргументи, що у цьому випадку йдеться не про товари, призначені для продажу, а про приватну власність, що використовується в особистих цілях і тимчасово ввозиться на територію ФРН на законних підставах, не беруться до уваги", — доповіли у посольстві.

Росіян, що порушили закон, німці попереджають про можливість кримінального переслідування. Ворожі дипломати намагаються з’ясувати ситуацію, однак доки рекомендують громадянам не ввозити на територію Німеччини машини з російськими номерами.

Нагадаємо, за даними німецького ЗМІ, президент РФ Володимир Путін доручив спецслужбам переправити шпигунів у Німеччину. Їхнє завдання — стежити за важливими об’єктами.

5 липня у ВПС США повідомили про спробу РФ атакувати американські безпілотники над Сирією. Три MQ-9 Reaper виконували місію проти цілей ІДІЛ, коли російські винищувачі почали їх переслідувати.