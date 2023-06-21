Спостереження за важливими об'єктами: Путін переправляє нових шпигунів до Німеччини, — Bild

Шпигунська діяльність російських спецслужб в інших країнах часто виходить із їхніх законних резиденцій, пишуть журналісти. Агенти розповсюджуються по всій Німеччині.

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Служба внутрішньої безпеки Німеччини б'є на сполох: президент РФ Володимир Путін змінює свою стратегію, щоб шпигувати за ФРН, повідомляє місцеве видання Bild.

Після агресивної війни проти України федеральним урядом було вжито наступних заходів: 40 російських шпигунів, яким Росія дозволила працювати дипломатами в Німеччині, були змушені залишити Федеративну Республіку.

Але, як пише німецьке видання, загрозу шпигунства з боку Росії не усунуто.

Заходи "проти російських легальних резидентів призвели до спроб російських служб інакше спрямувати свої дії".

Росіяни намагаються "привезти нових співробітників до легальних резиденцій у Німеччині". Але вони також використовують інші способи збору розвідувальної інформації.

Москва робить ставку на "роз'їзних офіцерів" та "так званих нелегалів".

Путін доручає своїм спецслужбам переправляти російських шпигунів до Німеччини для стеження за важливими об'єктами. Агенти концентруються на політиці, економіці, науці та, звичайно, військовому секторі.

Є операції, які проводяться зі штабу служб у Москві чи контролюються безпосередньо звідти. Це також включає незаконний перетин кордону "роз'їзних командирів" під чужими іменами.

Російська розвідка була особливо активною з початку війни в Україні.

27 травня повідомлялося про те, що РФ видворить сотні німецьких дипломатів та вчителів. У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки "односторонніми, необґрунтованими та незрозумілими".

23 травня Фокус писав, що розвідка Німеччини поскаржилася на проблеми з набором у шпигуни. Після пандемії громадяни настільки звикли працювати з дому, що лінуються шукати роботу десь, через що у роботодавців виникають складнощі з пошуком фахівців. Так, про брак персоналу заявив голова Служби зовнішньої розвідки Німеччини BND.

Нагадаємо, що влада Південної Кореї звинуватила 4 лідерів Федерації профспілок у шпигунстві на користь Північної Кореї. Обвинувачені спілкувалися зі своїми кураторами через закодовані повідомлення на YouTube.