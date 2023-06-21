Слежка за важными объектами: Путин переправляет новых шпионов в Германию, — Bild

Шпионская деятельность российских спецслужб в других странах часто исходит из их законных резиденций, пишут журналисты. Агенты распространяются по всей Германии.

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Служба внутренней безопасности Германии бьет тревогу: президент РФ Владимир Путин меняет свою стратегию, чтобы шпионить за ФРГ, сообщает местное издание Bild.

После агрессивной войны против Украины федеральным правительством были приняты следующее меры: 40 российских шпионов, которым Россия разрешила работать дипломатами в Германии, были вынуждены покинуть Федеративную Республику.

Но, как пишет немецкое издание, угроза шпионажа со стороны России не устранена.

Меры "против российских легальных резидентов привели к попыткам российских служб по-иному направить свои действия".

Россияне пытаются "привезти новых сотрудников в легальные резиденции в Германии". Но они также используют "другие способы сбора разведывательной информации".

Москва делает ставку на "разъездных офицеров" и "так называемых нелегалов".

Путин поручает своим спецслужбам переправлять российских шпионов в Германию для слежки за важными объектами. Агенты концентрируются на политике, экономике, науке и, конечно, военном секторе.

Есть операции, которые проводятся из штаба служб в Москве или контролируются непосредственно оттуда. Это также включает незаконное пересечение границы "разъездных командиров" под чужими именами.

Российская разведка была особенно активна с начала войны в Украине.

27 мая сообщалось о том, что РФ выдворит сотни немецких дипломатов и учителей. В МИД Германии раскритиковали такое решение, назвав предстоящие высылки "односторонними, необоснованными и непонятными".

23 мая Фокус писал, том, что разведка Германии пожаловалась на проблемы с набором в шпионы. После пандемии граждане настолько привыкли работать из дома, что ленятся искать работу где-нибудь, из-за чего у работодателей возникают сложности с поиском специалистов. Так, о нехватке персонала заявил глава Службы внешней разведки Германии BND.

Напомним, что власти Южной Кореи обвинили 4 лидеров Федерации профсоюзов в шпионаже в пользу Северной Кореи. Обвиняемые общались со своими кураторами из-за закодированных сообщений на YouTube.