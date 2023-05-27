РФ выдворит сотни немецких дипломатов и учителей: Германия готовит встречные меры

В МИД Германии раскритиковали такое решение, назвав предстоящие высылки "односторонними, необоснованными и непонятными".

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Россия планирует с июня начать высылку немецких дипломатов, учителей и других сотрудников культурных учреждений. Судя по всему, такой шаг вызовет дополнительную напряженность в двусторонних отношениях Москвы и Берлина. Об этом сообщает Sky News.

В МИД Германии раскритиковали такое решение, назвав предстоящие высылки "односторонними, необоснованными и непонятными".

По сообщениям немецкой прессы, несколько сотен немецких государственных служащих, в том числе преподаватели и сотрудники Goethe-Institut, который занимается популяризацией немецкой культуры и языка за рубежом, могут быть высланы за пределы России.

Такой шаг стал ответом на попытки ограничить деятельности российских спецслужб в Германии в начале текущего года.

"В апреле российский МИД объявил о введении ограничения на численность персонала в наших представительствах за рубежом и в организациях-посредниках Германии в РФ", — пояснили в немецком МИДе.

Дипломаты добавили, что это приведет к "значительному уменьшению представителей Германии в РФ".

Германия пока не анонсировала встречные меры в ответ на высылку своих граждан, но это ожидается на следующей неделе.

Напомним, что Германия готовит документ о стратегической безопасности страны, который покажет, есть ли изменения в вопросе оборонной стратегии.

Также сообщалось, что Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus.

Это ракетные системы TAURUS KEPD с дальностью 500 км, которые конкурируют с британскими Storm Shadow.