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Военный Фокус Российско-украинская война

"Необходимы для победы": Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, — Bild

Ракета Taurus, фото
Фото: Wikipedia | Ракета Taurus

По словам журналистов, глава Минобороны Германии Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение передать Украине ракеты Taurus, заявив, что Берлин должен поддерживать украинцев всеми разрешенными средствами.

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Украина запросила у Германии поставку крылатых ракет Taurus. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны ФРГ.

Сообщается, что в министерстве не предоставили никаких подробностей относительно того, сколько именно ракет попросил Киев у Берлина.

В материале говорится, что несколько дней назад представитель партии ХДС и эксперт по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus. Сообщается, что около 600 Taurus было закуплено для Бундесвера десять лет назад. Из них "около 150" в рабочем состоянии.

По словам немецких журналистов, министр обороны Борис Писториус осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера. Он сказал, что Германия должна поддерживать Украину всеми системами, допустимыми по международному праву и которые нужны для победы в войне с Россией.

Что такое ракеты Taurus

Авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей. Является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки.

Также напомним, что Фокус разобрался какой вклад может внести это оружие в разгром российских войск, и какие "подарки" может преподнести TAURUS оккупантам. Если Вооруженные силы Украины получат в распоряжение дальнобойные ракеты TAURUS KEPD 350, то украинская армия сможет эффективно поражать ключевые объекты россиян, включая мосты, аэродромы, средства ПВО, бункеры, командные пункты, а также места скопления живой силы и техники.

Кроме того, сообщалось, что экс-глава МИД ФРГ назвал наступление ВСУ величайшей битвой со времен Второй мировой. Противостояние рискует быть очень масштабным, поскольку, как считает экс-руководитель Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, 30-40 тысяч человек с украинской стороны примут участие в наступлении ВСУ.