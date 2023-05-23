Хочуть працювати дистанційно: розвідка Німеччині поскаржилася на проблеми з набором у шпигуни

У розвідці пояснюють, що з міркувань безпеки їхні працівники не можуть працювати дистанційно і користуватися телефоном, тож набирати персонал стає все важче.

Related video

Після пандемії громадяни настільки звикли працювати з дому, що лінуються шукати роботу деінде, через що у роботодавців виникають складнощі з пошуком фахівців. Так, про брак персоналу заявив глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини BND, пише Reuters.

За його словами, зараз у Службі не можуть набрати достатню кількість фахівців, оскільки велика кількість німців хочуть працювати дистанційно.

"Ми не можемо запропонувати певні умови, які сьогодні сприймаються як належне. Дистанційна робота навряд чи можлива в BND з міркувань безпеки, і відсутність можливості брати з собою мобільний телефон на роботу вимагає багато від молодих людей, які шукають роботу", — сказав Бруно Кал

Згідно з даними на домашній сторінці BND, у них працюють близько 6500 осіб.

Нагадаємо, що влада Південної Кореї звинуватила 4 лідерів Федерації профспілок у шпигунстві на користь Північної Кореї. Обвинувачені спілкувалися зі своїми кураторами через закодовані повідомлення на YouTube.

Федеральне бюро розслідувань США виявило та знешкодило шкідливе програмне забезпечення Shake. Його використовує Федеральна служба безпеки РФ для шпигунства.