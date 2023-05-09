"Одна із найскладніших цілей": ФБР знешкодило провідну шпигунську програму РФ

За даними американського відомства, шкідливе ПЗ Snake є головним інструментом шпигунства російських спецслужб.

Related video

Федеральне бюро розслідувань США виявило та знешкодило шкідливе програмне забезпечення Shake, яке використовується Федеральною службою безпеки РФ для шпигунства. Про це повідомляє видання Reuters 9 травня.

У відомстві зазначили, що програмне забезпечення було використане проти комп'ютерів американських користувачів. Точна кількість заражених пристроїв не розголошується.

Вашингтон очікує, що знешкодження російського шкідливого інструменту "знищить його на віртуальному полі бою".

"Ми оцінюємо це як їхній головний інструмент шпигунства", — заявив один з офіційних осіб США.

Що відомо про ПЗ Snake

Один із чиновників сказав журналістам, що за шкідливою програмою Snake, стоїть відома хакерська група Turla, яка є однією з найдосвідченіших хакерських команд, вивчених спільнотою дослідників безпеки.

"Вони залишалися в тіні, зосередившись на скритності та оперативній безпеці. Вони — одна з найскладніших цілей, які ми маємо", — зазначив віцепрезидент з аналізу загроз компанії з кібербезпеки Mandian Джон Халтквіст.

За даними Politico, ФСБ розгорнула ПЗ Snake для розкрадання конфіденційної інформації з урядових установ США та НАТО, оборонних компаній, міністерств закордонних справ, ЗМІ та високотехнологічних дослідницьких центрів.

Операція з ліквідації програмного забезпечення отримала назву "Медуза". Для того, щоб виявити шкідливий елемент, американські спецслужби створили унікальне програмне "корисне навантаження".

"Він розмовляє мовою Snake і спілкується за допомогою протоколів користувача Snake", — розповів про розробку високопоставлений представник ФБР.

Нагадаємо, що 26 квітня стало відомо про співпрацю України з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збору доказів воєнних злочинів Росії. Йдеться про геолокацію та інформацію про мобільні телефони.

Раніше, 25 квітня, ми також писали, що Кремль змушує "російську мафію" платити шпигунам РФ в інших країнах. Такі зв'язки були збудовані вже давно, але використовувалися рідко. Тепер же російські чиновники потребують допомоги бандитів.