Кремль змушує "російську мафію" платити шпигунам РФ в інших країнах, — The Economist

За словами журналістів, повномасштабна війна РФ із Україною розколола кримінальний світ. Українські бандити більше не хочуть співпрацювати з російськими "колегами".

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Кремль активізував зв'язки України з організованою злочинністю в усьому світі. Такі зв'язки були збудовані вже давно, але використовувалися рідко. Тепер же російські чиновники потребують допомоги бандитів. Про це пише видання The Economist.

Журналісти поговорили з британським політологом Марком Галлеоті, який розповів, що російські мафіозні групи тепер мають вносити частину свого прибутку на так звані "чорні рахунки". До них можуть отримати доступ російські шпигуни для покриття операційних витрат.

Крім того, як повідомляється, російська мафія має допомагати Кремлю оминати санкції. Насамперед це стосується постачання напівпровідників. Росія потребує їх для військових потреб.

Конфлікт між українською та російською мафією

Крім того, як сказано в матеріалі, українські бандити більше не хочуть співпрацювати зі своїми російськими колегами. Вторгнення РФ в Україну у 2022 році розкололо багато кримінальних спілок. Багато представників української мафії вирішили підтримати українську державу.

Як розповів журналістам представник кримінального світу, який перебуває у в'язниці, якби РФ вдалося захопити Україну, то багатьох ув'язнених відправили б на Далекий Схід Росії.

"Російські охоронці нещадні. Нікому з нас це не потрібно", — розповіло джерело журналістам.

За словами Галлеоті, українські мафіозі також не хочуть, щоб їх вважали зрадниками.

"Одна річ, коли тебе називають злочинцем; зовсім інша — вважатися зрадником", — зазначив він.

За його словами, лояльність до української держави пов'язана з контролем ризиків і патріотизмом.

Нагадаємо, що 25 квітня стало відомо, що Швеція надсилає п'ятьох дипломатів РФ. Російський посол відмовився коментувати ситуацію. Місцеві журналісти зазначили, що раніше правоохоронці Швеції заявляли про причетність кожного третього дипломата РФ до спецслужб.

Крім того, в Росії заявили про засудження бійця ЗСУ за розстріл громадянського жителя Маріуполя. Українського військового засуджено до 22 років колонії суворого режиму. Росіяни нібито встановили, що він вистрілив зі снайперської гвинтівки в мирного жителя.