Кремль заставляет "русскую мафию" платить шпионам РФ в других странах, — The Economist
По словам журналистов, полномасштабная война РФ с Украиной расколола криминальный мир. Так, украинские бандиты больше не хотят сотрудничать с российскими "коллегами".
Кремль активизировал связи с организованной преступностью по всему миру. Такие связи были выстроены уже давно, но использовались редко. Теперь же российские чиновники нуждаются в помощи бандитов. Об этом пишет издание The Economist.
Журналисты побеседовали с британским политологом Марком Галлеоти, который рассказал, что российские мафиозные группы теперь должны вносить часть своей прибыли на так называемые "черные счета". К ним могут получить доступ российские шпионы для покрытия своих операционных расходов.
Более того, как сообщается, русская мафия должна помогать Кремлю обходить санкции. В первую очередь это касается поставок полупроводников. Россия нуждается в них для военных нужд.
Конфликт между украинской и российской мафией
Кроме того, как сказано в материале, украинские бандиты больше не хотят сотрудничать со своими российскими "коллегами". Вторжение РФ в Украину в 2022 году раскололо многие криминальные союзы. Так, многие представители украинской мафии решили поддержать украинское государство.
Как рассказал журналистам представитель криминального мира, находящийся в тюрьме, если бы у РФ получилось захватить Украину, то многих заключенных отправили бы на Дальний Восток России.
"Российские охранники беспощадны. Никому из нас это не нужно", — рассказал источник журналистам.
По словам Галлеоти, украинские мафиози так же не хотят, чтобы их считали предателями.
"Одно дело, когда тебя называют преступником; совсем другое — считаться предателем", — отметил он.
По его словам, лояльность к украинскому государству связана с контролем рисков и патриотизмом.
Напомним, что 25 апреля стало известно, что Швеция высылает пятерых дипломатов РФ. Российский посол отказался комментировать ситуацию. Местные журналисты отметили, что ранее правоохранители Швеции заявляли о причастности каждого третьего дипломата РФ к спецслужбам.
Кроме того, в России заявили об осуждении бойца ВСУ за расстрел гражданского жителя Мариуполя. Украинский военный приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Россияне якобы установили, что он выстрелил из снайперской винтовки в мирного жителя.