В России заявили об осуждении бойца ВСУ за расстрел гражданского жителя Мариуполя

Украинский военный приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Россияне якобы установили, что он выстрелил из снайперской винтовки в мирного жителя.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины приговорен к 22 годам колонии строгого режима за якобы убийство мирного жителя Мариуполя. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили журналистам "Интерфакс" в Главной военной прокуратуре РФ.

Об осужденном в России военном известно то, что он служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, и имя — Андрей Петренко. Его признали виновным в совершении убийства по политическим и идеологическим мотивам.

Российский суд якобы установил, что в марте прошлого года Петренко увидел вблизи оборонительного пункта ВСУ в Мариуполе мужчину и выстрелил в него из снайперской винтовки. В РФ утверждают, что якобы от полученного огнестрельного ранения на месте погиб мирный житель города.

"Свои действия Петренко объяснил тем, что мужчина, по его мнению, был сторонником полномасштабного вторжения Вооруженных сил РФ", — заявили в военной прокуратуре.

По данным росСМИ, военнослужащий якобы признал вину и раскаялся.

На страницах 36 ОБрМП на момент публикации материала отсутствуют комментарии по поводу информации об осуждении их бойца.

Напомним, 25 апреля пресс-служба Сил специальных операций сообщила об уничтожении бойцами вражеской техники в "серой" зоне в Донецкой области.

Ранее, 24 апреля, подразделение аэроразведки VOG-17 опубликовало видео спасения защитниками квадрокоптера Mavic. БПЛА удалось подцепить грузоподъемным коптером Matrice 200 и доставить на позицию воинов.