Спасение рядового Мавика: ВСУ провели спецоперацию по возвращению упавшего дрона (видео)

Квадрокоптер разрядился после выполнения боевой задачи, и бойцы решили не бросать его на произвол судьбы. К счастью, на помощь пришел опытный оператор с БПЛА Matrice 200.

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Украинским военным пришлось спасать квадрокоптер Mavic в зоне боевых действий, чтобы тот не достался оккупантам. Видеозаписью операции они поделились на канале подразделения аэроразведки VOG-17 в Telegram.

Судя по видео, один из операторов запустил БПЛА Mavic, чтобы сбросить боеприпас на автомобиль россиян в одном из оккупированных населенных пунктов Украины. После завершения боевой задачи беспилотник вынужденно приземлился посреди поля из-за разряженного аккумулятора.

Украинские защитники в течение двух часов пытались вернуть севший коптер, ценность которого достаточно велика на сегодняшний день. Сначала они попробовали поднять беспилотник еще одним Mavic, но он оказался слишком слабым, чтобы перетащить "брата". Тогда на выручку группе пришел оператор с более грузоподъемным коптером Matrice 200, который сумел подцепить разряженный БПЛА веревкой и доставить на позицию.

"Сброс и наказание". "Поймай дрон, если сможешь". "Спасение рядового Мавика" — примерно так мы назвали наше двухчасовое приключение", — отметили авторы ролика. "Мораль проста: не грайтесь в варьята и берегите "Мавики", ибо не всегда так везет и рядом есть высококвалифицированные операторы".

В феврале писали, как дрон DJI Mavic помог ВСУ уничтожить российскую станцию связи в Херсонской области. Беспилотник сбросил гранату и взорвал ценное оборудование, установленное на крыше здания, но не смог вернуться — не хватило заряда аккумулятора. Военные запечатлели на видео, как беспилотник упал в Днепр.

До этого украинские военные с помощью дрона захватили рацию россиянина на Северско-Соледарском направлении. Аэроразведчики из группы К-2 заметили устройство связи и отправили к нему коптер с веревкой, оператор которого мастерски подцепил предмет, пусть и не с первого раза. По этой рации ВСУ больше недели слушали секретные переговоры российских военных.