Порятунок рядового Мавіка: ЗСУ провели спецоперацію з повернення дрона, що впав (відео)
Квадрокоптер розрядився після виконання бойового завдання, але бійці вирішили не кидати його напризволяще. На щастя, допоміг досвідчений оператор із БПЛА Matrice 200.
Українським військовим довелося рятувати квадрокоптер Mavic у зоні бойових дій, щоби той не дістався окупантам. Відеозаписом операції вони поділилися на каналі підрозділу аеророзвідки VOG-17 у Telegram.
Судячи з відео, один з операторів запустив БПЛА Mavic, щоб скинути боєприпас на автомобіль росіян в одному з окупованих населених пунктів України. Після завершення бойового завдання безпілотник вимушено приземлився посеред поля через розряджений акумулятор.
Українські захисники протягом двох годин намагалися повернути коптер, цінність якого є досить великою на сьогодні. Спочатку вони спробували підняти безпілотник за допомогою іншого Mavic, але він виявився надто слабким, щоб перетягнути "брата". Тоді на допомогу групі прийшов оператор з вантажопідйомним коптером Matrice 200, який зумів підчепити розряджений БПЛА і доставити на позицію.
"Скидання та покарання". "Злови дрон, якщо зможеш". "Порятунок рядового Мавіка" — приблизно так ми назвали нашу двогодинну пригоду", — зазначили автори ролика. "Мораль проста: не грайтеся у вар'ята і бережіть "Мавікі", бо не завжди так щастить і поряд є висококваліфіковані оператори".
У лютому писали, як дрон DJI Mavic допоміг ЗСУ знищити російську станцію зв'язку в Херсонській області. Безпілотник скинув гранату і висадив у повітря цінне обладнання, встановлене на даху будівлі, але не зміг повернутися — не вистачило заряду акумулятора. Військові зняли на відео, як безпілотник упав у Дніпро.
До цього українські військові за допомогою дрону захопили рацію росіянина на Сіверсько-Соледарському напрямку. Аеророзвідники з групи К-2 помітили пристрій зв'язку та відправили до нього коптер із мотузкою, оператор якого майстерно підчепив предмет, хай і не з першої спроби. За допомогою цієї рації ЗСУ більше тижня слухали секретні переговори російських військових.