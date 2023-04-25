Порятунок рядового Мавіка: ЗСУ провели спецоперацію з повернення дрона, що впав (відео)

Квадрокоптер розрядився після виконання бойового завдання, але бійці вирішили не кидати його напризволяще. На щастя, допоміг досвідчений оператор із БПЛА Matrice 200.

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Українським військовим довелося рятувати квадрокоптер Mavic у зоні бойових дій, щоби той не дістався окупантам. Відеозаписом операції вони поділилися на каналі підрозділу аеророзвідки VOG-17 у Telegram.

Судячи з відео, один з операторів запустив БПЛА Mavic, щоб скинути боєприпас на автомобіль росіян в одному з окупованих населених пунктів України. Після завершення бойового завдання безпілотник вимушено приземлився посеред поля через розряджений акумулятор.

Українські захисники протягом двох годин намагалися повернути коптер, цінність якого є досить великою на сьогодні. Спочатку вони спробували підняти безпілотник за допомогою іншого Mavic, але він виявився надто слабким, щоб перетягнути "брата". Тоді на допомогу групі прийшов оператор з вантажопідйомним коптером Matrice 200, який зумів підчепити розряджений БПЛА і доставити на позицію.

"Скидання та покарання". "Злови дрон, якщо зможеш". "Порятунок рядового Мавіка" — приблизно так ми назвали нашу двогодинну пригоду", — зазначили автори ролика. "Мораль проста: не грайтеся у вар'ята і бережіть "Мавікі", бо не завжди так щастить і поряд є висококваліфіковані оператори".

У лютому писали, як дрон DJI Mavic допоміг ЗСУ знищити російську станцію зв'язку в Херсонській області. Безпілотник скинув гранату і висадив у повітря цінне обладнання, встановлене на даху будівлі, але не зміг повернутися — не вистачило заряду акумулятора. Військові зняли на відео, як безпілотник упав у Дніпро.

До цього українські військові за допомогою дрону захопили рацію росіянина на Сіверсько-Соледарському напрямку. Аеророзвідники з групи К-2 помітили пристрій зв'язку та відправили до нього коптер із мотузкою, оператор якого майстерно підчепив предмет, хай і не з першої спроби. За допомогою цієї рації ЗСУ більше тижня слухали секретні переговори російських військових.