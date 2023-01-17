Бійці ЗСУ за допомогою дрона захопили рацію росіянина на полі бою (відео)

Як повідомив Сергій Притула, пристрій зв'язку дозволив українцям дев'ять днів прослуховувати секретні російські переговори.

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Українські військові за допомогою дрона захопили на полі бою рацію загиблого російського солдата. Відеоролик на сторінці у Facebook опублікувала пресслужба бойової групи К-2 із 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Аеророзвідники із групи К-2 запустили безпілотник для спостереження за позицією ЗС РФ, яку обстріляли напередодні. Неподалік окопу бійці ЗСУ помітили з повітря ворожу рацію і вирішив її захопити, відправивши туди БПЛА з невеликим металевим затиском на мотузці. Оператору довелося добре повозитись, щоб потрапити по маленькій меті, але в результаті він схопив пристрій зв'язку за антену та доставив до свого місця дислокації.

"Майстерність аеророзвідників К-2 та нові технології допомагають ЗСУ оволодіти оперативною інформацією", — зазначила пресслужба.

Відомий телеведучий та волонтер Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook розповів подробиці історії. За його інформацією, події сталися наприкінці грудня на Сіверсько-Соледарському напрямку. Заволодівши рацією, українські військові дев'ять днів прослуховували секретні переговори окупантів, які допомагали знищувати сили ЗС РФ.

"У цій історії дві складові успіху: майстерність оператора та знамените російське "головотяпство", тому що радіостанції так ніхто і не перепрошив, як того вимагає протокол безпеки при втраті однієї рації", — прокоментував Сергій Притула.

Раніше писали, як дрон ЗСУ уразив російських солдатів на передовий. Бійці 128-ї бригади ТрО атакували позицію росіян, закидавши їх 82-мм мінометними мінами, одна з них впала прямо в бліндаж, де ховалися окупанти.

Наприкінці грудня ЗСУ за допомогою дрону відправили росіянам новорічні "подарунки". Оператор СТГ "Адам" прикріпив до БПЛА гранати з написами "За Севастополь" та "За Сімферополь", а потім скинув їх на солдатів ЗС РФ.