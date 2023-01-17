Бойцы ВСУ с помощью дрона захватили рацию россиянина на поле боя (видео)

Как сообщил Сергей Притула, устройство связи позволило украинцам девять дней прослушивать секретные российские переговоры.

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Украинские военные с помощью дрона захватили на поле боя рацию погибшего российского солдата. Видеоролик на странице в Facebook опубликовала пресс-служба боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Аэроразведчики из группы К-2 запустили беспилотник для наблюдения за позицией ВС РФ, которую обстреляли накануне. Неподалеку от окопа бойцы ВСУ заметили с воздуха вражескую рацию и решил ее захватить, отправив туда БПЛА с небольшим металлическим зажимом на веревочке. Оператору пришлось хорошо повозиться, чтобы попасть по маленькой цели, но в итоге он схватил устройство связи за антенну и доставил к своему месту дислокации.

"Мастерство аэроразведчиков К-2 и новые технологии помогают ВСУ завладеть оперативной информацией", — отметила пресс-служба.

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула на своей странице в Facebook рассказал подробности истории. По его информации, события произошли в конце декабря на Северско-Соледарском направлении. Завладев рацией, украинские военные девять дней прослушивали секретные переговоры оккупантов, которые помогали уничтожать силы ВС РФ.

"В этой истории две составляющие успеха: мастерство оператора и знаменитое российское "головотяпство", потому что радиостанции так никто и не перепрошил, как того требует протокол безопасности при потере одной рации", — прокомментировал Сергей Притула.

Ранее писали, как дрон ВСУ поразил российских солдат на передовой. Бойцы 128-й бригады ТрО атаковали позицию россиян, забросав их 82-мм минометными минами, одна из них упала прямо в блиндаж, где прятались оккупанты.

В конце декабря ВСУ с помощью дрона отправили россиянам новогодние "подарки". Оператор СТГ "Адам" прикрепил к БПЛА гранаты с надписями "За Севастополь" и "За Симферополь", а затем сбросил их на солдат ВС РФ.