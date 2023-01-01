ВСУ с помощью дрона отправили россиянам новогодние "подарки" (видео)

Операторы уничтожили российского солдата гранатами с надписями "За Симферополь" и "За Севастополь", которые сбросили с квадрокоптера.

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Сводная тактическая группа Вооруженных сил Украины "Адам" использовала дроны, чтобы доставить новогодние "подарки" российским военным на передовой. Видео доставки подразделение опубликовало на странице в Facebook.

Украинские военнослужащие подготовили для оккупантов гранаты типа "ВОГ" со стабилизаторами, на которых разместили разные послания. На одном из снарядов написали "За Севастополь", на другом — "За Симферополь 2014 от Наталочки", а затем прикрепили их к механизму сброса квадрокоптера DJI Mavic и отправили в сторону россиян.

Оператор направил дрон к предполагаемым позициям ВС РФ, следя за происходящим на земле через камеру летательного аппарата. Спустя какое-то время защитник Украины заметил оккупанта, притаившегося под деревьями в лесопосадочной полосе, и приступил к бомбардировке. Первый боеприпас разорвался достаточно далеко от цели, но второй упал совсем рядом и поразил российского солдата — на кадрах видно, что он перестал двигаться.

В другом ролике СТГ "Адам" показала больше случаев уничтожения ВС РФ с помощью дронов. Меткий оператор с позывным "Джексон" с большой высоты забросил "ВОГи" и ручные гранаты в окопы к российским солдатам, некоторые снаряды поразили цели в открытом поле, вынуждая других военных бежать в поисках укрытий.

В ноябре ЗТГ "Адам" показала, как БПЛА уничтожают россиян под Бахмутом. Атаки оказались весьма эффективными против живой силы, на кадрах запечатлено большое количество раненных и предположительно мертвых солдат российской армии.

В ночь на 1 января ВС РФ отправили украинцам новогоднее послание с помощью дрона Shahed. Силам ПВО удалось сбить над Киевской областью иранский беспилотник, на котором оккупанты оставили надпись "С Новым годом" и разные рисунки.