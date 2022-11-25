Украинские военные показали, как дроны уничтожают россиян под Бахмутом

ВСУ нужны беспилотники, чтобы сбрасывать гранаты на оккупантов, которые укрываются в окопах.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Олег Задоя в Facebook рассказал, что благодаря пожертвованиям соотечественников его подразделение купило два новых дрона. Он показал, как беспилотники уничтожают российских солдат на передовой.

Недавно Олег Задоя вместе с журналистами "5 канала" 14 ноября запустил сбор 120 тысяч гривен на покупку дронов для добровольческого подразделения ЗТГ "Адам", которое действует на Бахмутском направлении. На собранные средства бойцы приобрели два квадрокоптера DJI Mavic 3, которые уже эффективно используют против россиян.

В опубликованном ролике военные показали записи с камер беспилотников во время бомбардировок ВС РФ. Управляя дронами, операторы сбрасывали на российских военнослужащих разные боеприпасы: ручные гранаты и гранатометные выстрелы. Они залетали прямо в окопы, взрывались рядом с солдатами ВС РФ, а одна из гранат угодила оккупанту точно в голову.

Судя по видео, множественные атаки дронов довольно эффективны против живой силы армии России. На кадрах можно заметить много раненных и неподвижных российских военных, пораженных взрывами, а выжившие солдаты в страхе прячутся по окопам и пытаются прикрываться всем, что попадается под руку.

Недавно командир роты беспилотных авиационных комплексов из полка "Азов" раскрыл эффективность бомбардировок с обычного дрона. По его оценкам, сброшенные гранаты наносят существенный ущерб россиянам только в 10% случаев.

Ранее эксперт по беспилотникам Павел Кащук рассказал, почему украинцы не могут создать аналоги Shahed. По его словам, иранские дроны-камикадзе устроены очень просто, используют электронику с коммерческого рынка, однако специалистам из Украины пока не хватает денег и комплектующих, чтобы собрать нечто подобное.