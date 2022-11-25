Українські військові показали, як дрони знищують росіян під Бахмутом (відео)

ЗСУ потрібні безпілотники, щоб скидати гранати на окупантів, які ховаються в окопах.

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Військовослужбовець Збройних сил України Олег Задоя у Facebook розповів, що завдяки пожертвуванням співвітчизників його підрозділ купив два нові дрони. Він показав, як безпілотники знищують російських солдатів на передовій.

Нещодавно Олег Задоя разом із журналістами "5 каналу" 14 листопада запустив збір 120 тисяч гривень на купівлю дронів для зведеної тактичної групи "Адам", який діє на Бахмутському напрямку. На зібрані кошти бійці придбали два квадрокоптери DJI Mavic 3, які вже ефективно використовують проти росіян.

В опублікованому ролику військові показали записи з камер безпілотників під час бомбардувань ЗС РФ. Керуючи дронами, оператори скидали на російських військовослужбовців різні боєприпаси: ручні гранати й гранатометні постріли. Вони залітали прямо в окопи, вибухали поряд із солдатами ЗС РФ, а одна з гранат поцілила окупантові точно в голову.

Судячи з відео, численні атаки дронів досить ефективні проти живої сили армії Росії. На кадрах можна помітити багато поранених і нерухомих російських військових, уражених вибухами, а солдати, які вижили, в страху ховаються по окопах і намагаються прикриватися всім, що трапляється під руку.

Нещодавно командир роти безпілотних авіаційних комплексів із полку "Азов" розкрив ефективність бомбардувань зі звичайного дрона. За його оцінками, скинуті гранати завдають істотних збитків росіянам лише в 10% випадків.

Раніше експерт із безпілотників Павло Кащук розповів, чому українці не можуть створити аналоги Shahed. За його словами, іранські дрони-камікадзе влаштовані дуже просто, використовують електроніку з комерційного ринку, проте фахівцям із України поки що не вистачає грошей і комплектуючих, щоб зібрати щось подібне.