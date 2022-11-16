Найкраще вести розвідку: у ЗСУ розкрили ефективність скидання гранат із звичайних дронів (відео)

Іноді бойові групи дуже успішно вражають сили противника за допомогою невеликих квадрокоптерів, але в більшості випадків вибухи не завдають великої шкоди.

Related video

Українські військові використовують безпілотники з 2014 року, але після початку повномасштабного вторгнення Росії їхня роль у війні значно збільшилася. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів із полку "Азов" Володимир в інтерв'ю DOU розповів, як саме дрони працюють під час бойових дій.

Зараз ЗСУ використовують БПЛА на рівні взводів для ведення розвідки та завдання ударів по російській армії. Комерційні дрони, такі як DJI Mavic 3 та Matrice M30T використовують для скидання різних боєприпасів, але найчастіше використовують снаряди для гранатометів ВОГ-17В.

Як правило, для ведення розвідки такі безпілотники не потрібно спеціально модифікувати, але необхідно запустити програму анонімайзера, щоб приховати переміщення. Для бомбардування військові встановлюють модуль з фотоелементом і сервоприводом, який скидає боєприпас при включенні ліхтарика.

"Не потрібно нічого змінювати всередині програми. Є різні умільці, які роблять багато різних систем скидання по всій країні та відправляють на фронт для тестування, а потім вносять зміни, якщо потрібно", — розповів представник "Азова".

Невелика група військових може використовувати дрон для скидання гранати на супротивника, навіть якщо його запустили для розвідки. Втім, ефективність такої атаки дуже низька, за оцінкою Володимира, близько 10%. Військовий наголосив, що для знищення російських військ краще використовувати спеціально розроблені ударні БПЛА: "камікадзе" або моделі із вбудованою системою скидання.

Нещодавно стало відомо, як український дрон скинув три гранати на російського солдата, але так і не зміг вбити. Одна з них просто схибилася, а дві інші окупант встиг відкинути до вибуху.

Раніше писали про найпопулярніші комерційні дрони на службі ЗСУ. Найчастіше українські військові використовують квадрокоптери від китайської фірми DJI, але є в їхньому арсеналі й інші моделі, зокрема з США.

Писали також, що українські інженери розробили для ЗСУ дрони, оснащені гранатометами. На кожній пташці встановлені по два "тубуси", спрямовані вниз. Ще одна модель обладнана для скидання потужних 120-мм та 82-мм хв або інших боєприпасів.