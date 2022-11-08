Дрон тричі атакував російського солдата, але так і не зміг вбити: у чому причини (відео)

Боєць отримав поранення у Харківській області, але зміг вижити, стверджують російські ЗМІ.

Related video

Британське видання The Independent опублікувало відео та супроводжувало його текстом, з якого випливає, що російський солдат відкинув дві гранати, скинуті з українського дрону, перш ніж вони вибухнули.

У ролику знято, як солдат імовірно в російській військовій формі самотужки ховається на дні неглибокої траншеї. Судячи з усього, він поранений — верхній одяг на боці розірваний, з нього стирчить біла вата з червоними плямами, мабуть, кров'ю.

У цей момент на лежачого військового дрон скинув боєприпас, що влучив між спиною і стінкою траншеї. Солдат швидко витяг його та викинув подалі. Можна припустити, що на вибуховому пристрої було встановлено таймер або снаряд був "пристрілювальний", тобто без вибухівки.

Після цього боєць піднявся на ноги і відбіг кілька метрів, щоб залягти в траншеї подалі від місця, де стався інцидент. Дрон знову скинув гранату, цього разу просто в руки російського солдата, і той встиг її відкинути за мить до вибуху, сполохи якого зняла камера. Чоловік залишився лежати на дні окопа, хоча рухи голови вказують на те, що він залишився живим. БПЛА скинув ще один боєприпас, який вибухнув відразу після падіння за кілька метрів від цілі, очевидно, не завдавши великої шкоди солдатові.

Видання dronedj.com вважає, що українським військовим не вдалося уразити ціль ще й через те, що дрон, що використовується, — не військового призначення. Журналісти вважають, що комерційний дрон доопрацювали так, щоб зробити з нього ударний, але, мабуть, зробили це не ідеально.

Російське видання "МК" із посиланням на товаришів по службі військового пише, що інцидент стався в березні неподалік села Мала Рогань Харківської області з військовослужбовцем зі 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС Росії. Нібито солдат вижив, отримавши поранення, але давно одужав.

Блогер із Росії Микола Лебедєв (Nekoglai) зробив пародію на солдата, який відкинув гранати, заради відео для TikTok. Убравшись у бронежилет, хлопець під музику повторив дії військового з ролика. Незабаром членкиня Громадської палати РФ, голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна закликала Генпрокуратуру та МВС Росії притягнути Миколу Лебедєва до відповідальності за "дискредитацію російської армії. За її словами, "тіктокер" знущався над "подвигом" солдата, який відбивав таки дрона ЗСУ.

Раніше з'явилося відео, як БПЛА ЗСУ атакував російських солдат озброєних антидроновою гарматою "Ступор". Засіб радіоелектронної боротьби не зміг заглушити безпілотник і запобігти бомбардуванню з повітря.