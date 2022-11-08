В РФ збираються перевірити блогера, який зняв пародію на російського солдата в окопі (відео)

Після того, як ролик з'явився у мережі, членкиня Громадської палати Росії Катерина Мізуліна назвала блогера Некоглая "виродком", який "знущається над подвигом" російського солдата.

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Російський блогер Микола Лебедєв, відомий під псевдонімом Некоглай, записав пародію на солдата ЗС РФ, якого ЗСУ нібито закидали гранатами з безпілотника. Відео росіянин опублікував 7 листопада у TikTok.

На кадрах блогер у камуфляжному жилеті вдає, що відкидає гранати.

Так Некоглай обіграв відео з російським солдатом, що з'явилося 6 листопада в російських пабліках, зроблене нібито з українського безпілотника. Пропагандисти пишуть, що за допомогою дрона ЗСУ нібито закидали гранатами військовослужбовця гвардійської мотострілецької бригади, який лежав в окопі, проте він їх двічі відкинув. Росіяни кажуть, що відео було знято ще в березні неподалік села Мала Рогань у Харківській області, а сам солдат вижив.

[ + – ] Відео російського солдата, який відкидає гранати

Українська сторона відео, що розповсюджується в мережі, поки не коментувала.

На відео Некоглая негайно відреагувала членкиня Громадської палати РФ, глава "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна, відома своїми заборонними ініціативами в РФ.

"Він [Лебедєв] насміхається над подвигом нашого солдата, який героїчно двічі відбився від атаки дрона з гранатами ЗСУ. Виродок-тіктокер, ймовірно, вважав, що це смішний контент", — прокоментувала Мізуліна.

Вона закликала Генпрокуратуру та МВС Росії перевірити опубліковане Некоглаєм відео на предмет "дискредитації російської армії". Відповідний запит уже надіслано силовикам від імені "Ліги безпечного інтернету".

Нагадаємо, журналістка та блогерка Ксенія Собчак повернулася в Росію. 6 листопада вона перетнула пішки кордон у Псковській області.

Раніше Фокус писав, що російському військовому блогеру Семену Пегову ампутували праву ногу після поранення в окупованій Донецькій області.