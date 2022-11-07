Прийшла пішки: Ксенія Собчак повернулася до Росії, – ЗМІ

Журналістка перетнула кордон РФ з Латвією у Псковській області у супроводі чоловіка, режисера Костянтина Богомолова. Втекти з країни їй допоміг ізраїльський паспорт.

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Журналістка та блогер Ксенія Собчак повернулася до Росії, вона перетнула пішки кордон у Псковській області 6 листопада. Про це повідомили очевидці російській агенції "РИА Новости".

Співрозмовники зауважили, що Собчак перетнула кордон через пункт пропуску "Бурачки" на кордоні з Латвією. Журналістка повернулася до РФ у супроводі чоловіка, режисера Костянтина Богомолова.

Один зі знайомих журналістки підтвердив "РБК" інформацію про повернення Ксенії Собчак до Росії.

Про швидке повернення Собчак до Росії напередодні говорила її мати, сенатор Людмила Нарусова. Сама Собчак не коментувала повернення до РФ і планів на майбутнє.

Нарусова підтвердила наявність громадянства Ізраїлю у Ксенії Собчак, а журналістка завжди заперечувала наявність паспорта іншої країни.

Чому Ксенія Собчак втекла з Росії?

Собчак втекла з Росії відразу після порушення кримінальної справи проти її комерційного директора Кирила Суханова та колишнього головного редактора журналу Tatler Аріана Романовського за статтею про здирство. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ксенія Собчак також стала підозрюваною у справі про здирство у держкорпорації "Ростех".

Заяву написав голова держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, найближчий соратник Володимира Путіна. Справа пов'язана з топменеджером компанії Василем Бровком, чоловіком телеведучої Тіни Канделакі, яку критикувала Собчак.

[ + – ] У заміському будинку Ксенії Собчак проходили обшуки Фото: Скриншот

Суханов і Романовський звинувачуються у здирстві 11 мільйонів рублів у Чемезова за видалення постів у Telegram-каналі "Тушите свет". Суханова затримали під час отримання 800 тисяч рублів від представників Чемезова.

Суханов не визнавав вину у справі про здирство у Чемезова, але був готовий визнати отримання цих 800 тисяч. Ксенія Собчак назвала арешт Суханова "облавою на останню вільну редакцію в Росії, яку треба було притиснути".

У заміському будинку Ксенії Собчак у котеджному селищі Гірки-8 Московської області пройшли обшуки. Собчак у будинку не було, там залишився Богомолов. Правоохоронці перевіряли автомобілі родини.

За даними слідства, Собчак купувала авіаквитки через інтернет у Дубаї та Туреччину, а в результаті в'їхала до Литви через Білорусь.

Нагадаємо, що Собчак вперше вийшла на зв'язок 5 листопада після поспішної втечі з РФ. Цього дня Собчак виповнився 41 рік, за словами журналістки, це був "найдивніший її день народження".