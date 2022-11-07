Пришла пешком: Ксения Собчак вернулась в Россию, – СМИ
Журналистка пересекла границу РФ с Латвией в Псковской области в сопровождении супруга, режиссера Константина Богомолова. Сбежать из страны ей помог израильский паспорт.
Журналистка и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию, она пересекла пешком границу в Псковской области 6 ноября. Об этом сообщили очевидцы российскому агентству "РИА Новости".
Собеседники заметили, что Собчак пересекла границу через пункт пропуска "Бурачки" на границе с Латвией. Журналистка вернулась в РФ в сопровождении супруга, режиссера Константина Богомолова.
Один из знакомых журналистки подтвердил "РБК" информацию о возвращении Ксении Собчак в Россию.
О скором возвращении Собчак в Россию накануне говорила ее мать, сенатор Людмила Нарусова. Сама Собчак не комментировала возврат в РФ и планы на будущее.
Нарусова подтвердила наличие гражданства Израиля у Ксении Собчак, а журналистка всегда отрицала наличие у нее паспорта другой страны.
Почему Ксения Собчак убежала из России?
Собчак сбежала из России сразу после возбуждения уголовного дела против ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по статье о вымогательстве. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Ксения Собчак также стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех".
Заявление написал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, ближайший соратник Владимира Путина. Дело связано с топ-менеджером компании Василием Бровко, мужем телеведущей Тины Канделаки, которую критиковала Собчак.
Суханов и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова за удаление постов в Telegram-канале "Тушите свет". Суханова задержали во время получения 800 тыс. рубелей от представителей Чемезова.
Суханов не признавал вину по делу о вымогательстве у Чемезова, но был готов признать получение этих 800 тысяч. Ксения Собчак назвала арест Суханова "облавой на последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать".
В загородном доме Ксении Собчак в коттеджном поселке Горки-8 Московской области прошли обыски. Собчак в доме не было, там остался Богомолов. Правоохранители проверяли автомобили семьи.
По данным следствия, Собчак покупала авиабилеты через интернет в Дубай и в Турцию, а в итоге въехала в Литву через Беларусь.
Напомним, что Собчак первый раз вышла на связь 5 ноября после поспешного бегства из РФ. В этот день Собчак исполнился 41 год, по словам журналистки, это был "самый странный ее день рождения".