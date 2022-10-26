Ксения Собчак: все детали побега из России

После ареста коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского – журналистка сбежала из РФ.

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Ксения Собчак спешно покидает Россию. И после многих слухов о ее эмиграции, которые Собчак позже опровергала, в этот раз, похоже, все серьезно.

Тем более, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Собчак подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха", — сказал собеседник агентства. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Видимо, решение уехать из РФ Ксения Собчак приняла после того, как были арестованы ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Оба проходят по уголовному делу о вымогательстве. Сегодня Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения Суханову и Романовскому.

В загородном доме Ксении Собчак в закрытом коттеджном поселке Горки-8 Московской области прошли обыски.

Сама Ксения Анатольевна, которая владеет медиахолдингом "Осторожно, Media", в который входит сеть новостных телеграм-каналов, студия подкастов и ютуб-канал, прокомментировала только арест Суханова.

[ + – ] Единственный комментарий Собчак по поводу происходящего Фото: Скриншот

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране", — написала Ксения на канале "Кровавая барыня".

Сейчас новости на канале выходят в прежнем режиме и в них нет ни слова о ее отъезде из России.

Что известно о бегстве Ксении Собчак

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в ночь со вторника на среду уехала из России, въехав через Беларусь в Литву. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Она выехала из Москвы еще ночью, во вторник. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. Границу она пересекла по израильскому паспорту.

"По предварительным данным, для задержания Ксении Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3, откуда она собиралась улететь из России", — пишут российские СМИ.

Журналист, который оказался рядом с домом Собчак, сообщил, что машина телеведущей осталась у гаража, а правоохранители пояснили, что обыски у Собчак проходят по уголовному делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова о вымогательстве. При этом на тот момент у самой Собчак не было никакого процессуального статуса.

[ + – ] Коттеджный поселок "Горки 8" Фото: Скриншот

Сама Собчак никак не комментирует известия о собственном бегстве. Она не обновляет свои соцсети, и не отвечает на вопросы комментаторов. Неясно, уехала она вместе с матерью, сенатором Людмилой Нарусовой, и был ли с нею ее муж, режиссер Константин Богомолов, и сын Платон.

Что произошло с Сухановым и Романовским

Кирилл Суханов, коммерческий директор Собчак и ее друг, был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

[ + – ] Ксения Собчак и Кирилл Суханов Фото: Соцсети

Задержание якобы произошло в одном из московских ресторанов, где Суханов встречался с клиентом, который якобы хотел купить "блок на негатив" (который гарантирует неупоминание персоны или компании в новостях) и который оказался подставным. В результате этой встречи Суханова задержали. Его подозревают в вымогательстве.

Позже был задержан Ариан Романовский, бывший главред журнала "Татлер" по такому же обвинению.

[ + – ] Ариан Романовский - бывший главред журнала "Татлер" Фото: РИА Новости

Ариану уже было предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере), рассказал его адвокат Гаджи Алиев. Романовский свою вину не признает.

В начале октября МВД России объявило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали якобы фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. В МВД РФ не называют имена фигурантов и сами Telegram-каналы, отмечая лишь, что в уголовное дело попали "владельцы и администраторы". Считается, что арест Суханова и Романовского – "продолжение той большой истории".

При чем тут "Ростех"

Российские СМИ намекают, что дело о вымогательстве, в котором обвиняют Собчак, Суханова и Романовского, связано с делом о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Василия Бровко.

С 2017 года Василий Бровко курирует в "Ростехе" деятельность, связанную с реализацией национальной программы "Цифровая экономика".

Но что не менее интересно, Бровко является мужем известной телеведущей Тины Канделаки, которую Ксения Собчак часто критиковала в своих постах.

[ + – ] Тина Канделаки и Василий Бровко Фото: РИА Новости

Российские СМИ утверждают, что донос на коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и журналиста Ариана Романовского написал лично глава "Ростеха" и шеф Бровко Сергей Чемезов, один из ближайших друзей Путина, отвечающий в том числе за военную промышленность.

[ + – ] Сергей Чемезов - глава "Ростеха" и друг Путина Фото: ТАСС

Напомним, дом Ксении Собчак, в котором прошли обыски, был достроен буквально в прошлом году. Ведущая рассказывала, что потратила на него почти полмиллиона рублей. Еще в такую же сумму обошлась обстановка и коллекционные детали интерьера.

[ + – ] Ксения Собчак в своем доме в "Горки 8" Фото: Соцсети

В прошлом году Ксения жаловалась, что из-за санкций она стала зарабатывать меньше. И сейчас основным источником ее дохода является реклама.

Ранее Собчак неоднократно шутила над постами про свою эмиграцию и каждый раз заявляла, что летает за границу ради интервью и работы. Но РФ покидать она не собирается.