Ксения Собчак вернулась в Россию из Израиля

Телеведущая сама сообщила о том, что сейчас находится в Москве

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Ксения Собчак призналась, что вернулась в Россию. В своем Telegram-канале телеведущая опубликовала пост, в котором сообщила о том, что вернулась в Москву и предупредила о мошенниках, собирающих деньги от ее имени.

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"Тут от моего имени рассылают какие-то темные и мутные предложения. Друзья мои заветные и не заветные, это не я. Партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю, кабанчиком не подскакиваю. Сижу в Москве и пишу сценарии к новостям", — написала Собчак.

Позже она опубликовала еще один пост, в котором заявила, что будет продолжать свою работу, стараясь быть объективной. Но при этом призналась, что не сможет использовать украинские свидетельства.

"Использовать украинские свидетельства мы не можем, а если основываться исключительно на российских — картина перестанет быть объективной. Позволить себе репостить фотографии и видео со столкновениями, жертвами, обвинениями могут только те издания и журналисты, которые НЕ находятся в России. Моя редакция большинством голосов приняла решение продолжать работу тут. Поэтому вопросы "почему вы не публикуете вот это и вот это" останутся без ответа. Люди не должны сидеть в тюрьме из-за цензуры. Но мы работаем честно и добросовестно", — написала Собчак.

Напомним, Россию Ксения Собчак покинула вместе с сыном Платоном еще в начале марта. Она заявила, что это отпуск и, обещанная сыну, поездка в Стамбул. Позже ее сфотографировали в аэропорту Тель-Авива, после чего появились слухи о том, что телеведущая собирается сменить страну проживания и, возможно, получить гражданство Израиля.

Впрочем, кроме поста Собчак подтверждений тому, что она вернулась в РФ, нет. Хотя у нее запланировано выступление на бизнес-форуме в конце апреля.

Супруг Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов, остался в Москве и слухи об эмиграции опроверг.

Ранее Россию покинули многие артисты и знаменитости. Уехала и уже нашла новую работу актриса Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте отправилась в Брюссель, а Алла Пугачева с семьей обосновалась в Израиле. Уже получил гражданство Израиля российский олигарх Михаил Прохоров, который когда-то проиграл Путину на президентских выборах.