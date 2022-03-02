Ксения Собчак прокомментировала слухи об эмиграции из России

"Я лечу, а не улетаю", — написала ведущая

Телеведущая прокомментировала резонанс в сети о том, что она собирается эмигрировать из России. Сегодня ряд телеграм-каналов сообщил, что Собчак планирует покинуть Россию и улететь в Стамбул. В своем телеграм-канале телеведущая заявила, что в самом деле намерена уехать, но это не эмиграция, а ранее запланированная поездка.

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"Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт. Муж (Константин Богомолов. — Прим. ред.) в Москве — приходите завтра на его "Дядю Леву", он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все окей", — написала ведущая.

Фото: Instagram

Ранее Ксения Собчак прокомментировала войну с Украиной, которая началась 24 февраля после признания Россией ЛДНР.

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к ***** (черту. — Прим. ред.). Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остался в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — написала она.

После поста о начале войны Ксению упрекнули в том, что она игнорирует московские протесты против военных действий в качестве медийной личности и необъективно освещает ситуацию вокруг военных действий РФ в Украине.

"Это массовая атака, она реально масштабная. И я, и редакция работаем круглосуточно, чтобы у вас были новости с обеих сторон, чтобы вы получали разные новости и могли составить свое мнение. Но нет, этого всегда мало. Под соусом "независимой журналистики" вы требуете от меня предвзятости. Этого не будет".