Ксенія Собчак повернулася в Росію з Ізраїлю

Телеведуча сама повідомила про те, що зараз перебуває в Москві.

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Ксенія Собчак зізналася, що повернулася в Росію. У своєму Telegram-каналі телеведуча опублікувала пост, у якому повідомила, що повернулася в Москву та попередила про шахраїв, які збирають гроші від її імені.

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"Тут від мого імені розсилають якісь темні та каламутні пропозиції. Друзі мої заповітні та не заповітні, це не я. Партію не створюю, політичною агітацією не займаюся, питання не вирішую, кабанчиком не підскакую. Сиджу в Москві та пишу сценарії до новин", — написала Собчак.

Пізніше вона опублікувала ще один пост, у якому заявила, що продовжуватиме свою роботу, намагаючись бути об'єктивною. Але зізналася, що не зможе використати українські свідчення.

"Використовувати українські свідчення ми не можемо, а якщо ґрунтуватися виключно на російських, картина перестане бути об'єктивною. Дозволити собі розпорошити фотографії та відео зі зіткненнями, жертвами, звинуваченнями можуть лише ті видання та журналісти, які НЕ перебувають у Росії. Моя редакція більшістю голосів ухвалила рішення продовжувати роботу тут. Тому питання "чому ви не публікуєте ось це і ось це" залишаться без відповіді. Люди не повинні сидіти у в'язниці через цензуру. Але ми працюємо чесно та сумлінно", — написала Собчак.

Нагадаємо, Росію Ксенія Собчак покинула разом із сином Платоном ще на початку березня. Вона заявила, що це відпустка й обіцяна синові поїздка в Стамбул. Пізніше її сфотографували в аеропорту Тель-Авіва, після чого з'явилися чутки про те, що телеведуча має намір змінити країну проживання і, можливо, отримати громадянство Ізраїлю.

Утім, окрім поста Собчак, підтверджень тому, що вона повернулася в РФ, немає. Хоча в неї запланований виступ на бізнес-форумі наприкінці квітня.

Чоловік Ксенії Собчак, театральний режисер Костянтин Богомолов, залишився в Москві та чутки про еміграцію спростував.

Раніше Росію залишили багато артистів і знаменитостей. Виїхала та вже знайшла нову роботу акторка Чулпан Хаматова, Інгеборга Дапкунайте вирушила в Брюссель, а Алла Пугачова із сім'єю влаштувалась в Ізраїлі. Вже одержав громадянство Ізраїлю російський олігарх Михайло Прохоров, який колись програв Путіну на президентських виборах.