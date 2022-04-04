Російський мільярдер Михайло Прохоров отримав ізраїльське громадянство

Прохоров був суперником Путіна на президентських виборах у 2012 році, але зазнав поразки

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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що російський мільярдер Михайло Прохоров отримав громадянство цієї країни. Про це пише The Times Of Israel.

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За даними місцевих журналістів, Прохоров прибув кілька днів тому приватним літаком зі Швейцарії за туристичною візою і подав усі необхідні документи, щоб стати громадянином Ізраїлю відповідно до Закону про повернення. Він також пройшов усі необхідні процедури, зокрема й перевірку на відсутність судимостей.

Статки Прохорова оцінюються більше ніж у 13 мільярдів доларів. Він є президентом приватного інвестиційного фонду "Онексім", генеральним директором компанії "Полюс Золото", однієї з найбільших золотодобувних компаній у світі. Також він володіє більшою частиною акцій найбільшої у світі алюмінієвої компанії "Русал". І раніше він був власником баскетбольної команди NBA Brooklyn Nets. Одна з медіакомпаній випускала журнал "Сноб".

Прохоров також пробував свої сили у політиці, безуспішно балотуючись на президентських виборах у Росії у 2012 році, коли Путін знову став президентом після перебування на посаді прем'єр-міністра.

[ + – ] Передвиборне гасло Михайла Прохорова Фото: Скриншот

Він здобув 8% голосів на виборах, на яких переміг Путін. Відтоді він став заклятим ворогом російського президента, — зазначають журналісти. Хоча Прохоров завжди стверджував, що не виступає проти Путіна, а лише пропонує себе як альтернативу.

Суперництво між ними продовжилося у 2016 році, коли медіагрупа, що належить "Онексім", оприлюднила подробиці фінансових скандалів, пов'язаних із зятем Путіна. У відповідь до офісів компанії увірвалися податкові органи та федеральна поліція.

З 2018 Прохоров займався тим, що продавав свої активи в РФ. Наскільки відомо, Прохоров не фігурує у списках санкцій США, Євросоюзу та Великобританії.

[ + – ] Михайло Прохоров на матчі NBA Brooklyn Nets Фото: Forbes

Де він жив останнім часом також невідомо. Прохоров досить закрита людина і вважає за краще проводити час у вузькому колі близьких друзів. У 2019 році Forbes писав, що мільярдер обходиться навіть без мобільного телефону.

"Він уникає несанкціонованого вторгнення в особистий простір", — зазначали джерела. За свідченнями його знайомих, він мало цікавиться бізнесом та мешкає між Сейшелами, Куршевелем, Ібіцою та Москвою. У Нью-Йорку Прохоров нібито так і не обзавівся особистою нерухомістю та зупиняється у Four Seasons.