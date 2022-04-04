Російський мільярдер Михайло Прохоров отримав ізраїльське громадянство
Прохоров був суперником Путіна на президентських виборах у 2012 році, але зазнав поразки
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Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що російський мільярдер Михайло Прохоров отримав громадянство цієї країни. Про це пише The Times Of Israel.
За даними місцевих журналістів, Прохоров прибув кілька днів тому приватним літаком зі Швейцарії за туристичною візою і подав усі необхідні документи, щоб стати громадянином Ізраїлю відповідно до Закону про повернення. Він також пройшов усі необхідні процедури, зокрема й перевірку на відсутність судимостей.
Статки Прохорова оцінюються більше ніж у 13 мільярдів доларів. Він є президентом приватного інвестиційного фонду "Онексім", генеральним директором компанії "Полюс Золото", однієї з найбільших золотодобувних компаній у світі. Також він володіє більшою частиною акцій найбільшої у світі алюмінієвої компанії "Русал". І раніше він був власником баскетбольної команди NBA Brooklyn Nets. Одна з медіакомпаній випускала журнал "Сноб".
Прохоров також пробував свої сили у політиці, безуспішно балотуючись на президентських виборах у Росії у 2012 році, коли Путін знову став президентом після перебування на посаді прем'єр-міністра.
Він здобув 8% голосів на виборах, на яких переміг Путін. Відтоді він став заклятим ворогом російського президента, — зазначають журналісти. Хоча Прохоров завжди стверджував, що не виступає проти Путіна, а лише пропонує себе як альтернативу.
Суперництво між ними продовжилося у 2016 році, коли медіагрупа, що належить "Онексім", оприлюднила подробиці фінансових скандалів, пов'язаних із зятем Путіна. У відповідь до офісів компанії увірвалися податкові органи та федеральна поліція.
З 2018 Прохоров займався тим, що продавав свої активи в РФ. Наскільки відомо, Прохоров не фігурує у списках санкцій США, Євросоюзу та Великобританії.
Де він жив останнім часом також невідомо. Прохоров досить закрита людина і вважає за краще проводити час у вузькому колі близьких друзів. У 2019 році Forbes писав, що мільярдер обходиться навіть без мобільного телефону.
"Він уникає несанкціонованого вторгнення в особистий простір", — зазначали джерела. За свідченнями його знайомих, він мало цікавиться бізнесом та мешкає між Сейшелами, Куршевелем, Ібіцою та Москвою. У Нью-Йорку Прохоров нібито так і не обзавівся особистою нерухомістю та зупиняється у Four Seasons.