Российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство

Прохоров был соперником Путина на президентских выборах в 2012 году, но потерпел поражение

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Израильские СМИ сообщают, что российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство этой страны. Об этом пишет The Times Of Israel.

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Согласно данным местных журналистов, Прохоров прибыл несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии по туристической визе и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином Израиля в соответствии с Законом о возвращении. Он также прошел все необходимые процедуры, в том числе и проверку на отсутствие судимостей.

Состояние Прохорова оценивается более чем в 13 миллиардов долларов. Он является президентом частного инвестиционного фонда "Онэксим", генеральным директором компании "Полюс Золото", одного из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Также он владеет большей частью акций крупнейшей в мире алюминиевой компании "Русал". И ранее был владельцем баскетбольной команды NBA Brooklyn Nets. Одна из его медиакомпаний выпускала журнал "Сноб".

Прохоров также пробовал свои силы в политике, безуспешно баллотируясь на президентских выборах в России в 2012 году, когда Путин снова стал президентом после пребывания на посту премьер-министра.

[ + – ] Предвыборный лозунг Михаила Прохорова Фото: Скриншот

Он получил 8% голосов на выборах, на которых победил Путин. С тех пор он стал заклятым врагом российского президента, — отмечают журналисты. Хотя Прохоров всегда утверждал, что не выступает против Путина, а только предлагает себя в качестве альтернативы.

Соперничество между ними продолжилось в 2016 году, когда медиагруппа, принадлежащая "Онэксим", обнародовала подробности финансовых скандалов, связанных с зятем Путина. В ответ в офисы компании ворвались налоговые органы и федеральная полиция.

С 2018 года Прохоров занимался тем, что продавал свои активы в РФ. Насколько известно, Прохоров не фигурирует в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании.

[ + – ] Михаил Прохоров на матче NBA Brooklyn Nets Фото: Forbes

Где он жил в последнее время также неизвестно. Прохоров довольно закрытый человек и предпочитает проводить время в узком кругу близких друзей. В 2019 году Forbes писал, что миллиардер обходится даже без мобильного телефона.

"Он избегает несанкционированного вторжения в личное пространство", — отмечали источники. По свидетельствам его знакомых, он мало интересуется бизнесом и обитает между Сейшелами, Куршевелем, Ибицой и Москвой. В Нью-Йорке Прохоров якобы так и не обзавелся личной недвижимостью и останавливается в Four Seasons.