Российский миллиардер Михаил Прохоров получил израильское гражданство
Прохоров был соперником Путина на президентских выборах в 2012 году, но потерпел поражение
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Израильские СМИ сообщают, что российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство этой страны. Об этом пишет The Times Of Israel.
Согласно данным местных журналистов, Прохоров прибыл несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии по туристической визе и подал все необходимые документы, чтобы стать гражданином Израиля в соответствии с Законом о возвращении. Он также прошел все необходимые процедуры, в том числе и проверку на отсутствие судимостей.
Состояние Прохорова оценивается более чем в 13 миллиардов долларов. Он является президентом частного инвестиционного фонда "Онэксим", генеральным директором компании "Полюс Золото", одного из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Также он владеет большей частью акций крупнейшей в мире алюминиевой компании "Русал". И ранее был владельцем баскетбольной команды NBA Brooklyn Nets. Одна из его медиакомпаний выпускала журнал "Сноб".
Прохоров также пробовал свои силы в политике, безуспешно баллотируясь на президентских выборах в России в 2012 году, когда Путин снова стал президентом после пребывания на посту премьер-министра.
Он получил 8% голосов на выборах, на которых победил Путин. С тех пор он стал заклятым врагом российского президента, — отмечают журналисты. Хотя Прохоров всегда утверждал, что не выступает против Путина, а только предлагает себя в качестве альтернативы.
Соперничество между ними продолжилось в 2016 году, когда медиагруппа, принадлежащая "Онэксим", обнародовала подробности финансовых скандалов, связанных с зятем Путина. В ответ в офисы компании ворвались налоговые органы и федеральная полиция.
С 2018 года Прохоров занимался тем, что продавал свои активы в РФ. Насколько известно, Прохоров не фигурирует в санкционных списках США, Евросоюза и Великобритании.
Где он жил в последнее время также неизвестно. Прохоров довольно закрытый человек и предпочитает проводить время в узком кругу близких друзей. В 2019 году Forbes писал, что миллиардер обходится даже без мобильного телефона.
"Он избегает несанкционированного вторжения в личное пространство", — отмечали источники. По свидетельствам его знакомых, он мало интересуется бизнесом и обитает между Сейшелами, Куршевелем, Ибицой и Москвой. В Нью-Йорке Прохоров якобы так и не обзавелся личной недвижимостью и останавливается в Four Seasons.