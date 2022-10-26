Ксения Собчак покинула Россию: ее готовились задержать в аэропорту

Чтобы запутать оперативников журналистка купила авиабилеты в Дубай и Турцию. Собчак удалось въехать в Литву через Беларусь.

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Ксения Собчак покинула территорию РФ. Российские правоохранители планировали задержать журналистку, однако она скрылась от них в Литве. Об этом в среду, 26 октября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника журналистов, Собчак уехала из Москвы в ночь со вторника на среду, въехав через Беларусь в Литву. Также источник сообщил, что вчера блогер купила через интернет авиабилеты в Дубай, а сегодня — в Турцию.

"Это она сделала, чтобы запутать оперативников", — сказал собеседник агентства, уточнив, что у оперативников уже было на руках постановление следователя о задержании Собчак.

Телеграм-канал Baza утверждает, что для задержания Собчак оперативники выезжали в аэропорт Внуково-3.

По какому производству планировалось задержание журналистки не сообщается. В то же время издание RT со ссылкой на источники сообщало, что следственные действия в отношении журналистки связаны с тем, что она владеет телеграм-каналом, для которого вымогали деньги.

Напомним, накануне был задержан коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов по подозрению в вымогательстве денег за так называемые "блоки", гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании. Ранее сегодня стало известно, что в загородном доме Ксении Собчак, расположенном в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, проводился обыск.

Отметим, что российские телеграм-каналы 10 октября сообщали, что Собчак уже тогда покинула РФ вместе со своей матерью.