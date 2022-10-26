Ксенія Собчак залишила Росію: її готувалися затримати в аеропорту

Щоб заплутати оперативників, журналістка купила авіаквитки в Дубай і Туреччину. Собчак удалося в'їхати до Литви через Білорусь.

Related video

Ксенія Собчак залишила територію РФ. Російські правоохоронці планували затримати журналістку, проте вона втекла від них у Литву. Про це в середу, 26 жовтня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника журналістів, Собчак виїхала з Москви в ніч із вівторка на середу, в'їхавши через Білорусь до Литви. Також джерело повідомило, що вчора блогерка купила через інтернет авіаквитки до Дубая, а сьогодні — до Туреччини.

"Це вона зробила, щоб заплутати оперативників", — сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що оперативники вже мали на руках постанову слідчого про затримання Собчак.

Телеграм-канал Baza стверджує, що для затримання Собчак оперативники виїжджали до аеропорту Внуково-3.

За яким провадженням планувалося затримання журналістки, не повідомляється. Водночас видання RT з посиланням на джерела повідомляло, що слідчі дії щодо журналістки пов'язані з тим, що вона володіє телеграм-каналом, для якого вимагали гроші.

Нагадаємо, напередодні затримали комерційного директора журналістки Кирила Суханова за підозрою у здирстві грошей за так звані "блоки", які гарантують незгадування каналом тієї чи іншої персони або компанії. Раніше сьогодні стало відомо, що у заміському будинку Ксенії Собчак, розташованому в котеджному селищі "Гірки-8" у Московській області, проводився обшук.

Зазначимо, що російські телеграм-канали 10 жовтня повідомляли, що Собчак уже тоді покинула РФ разом зі своєю матір'ю.