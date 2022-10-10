Ксенія Собчак з матір'ю вилетіла з Росії, — ЗМІ
Знаменитість помітили в одному з аеропортів.
Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак екстрено покинула територію Росії. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Як відомо, представниця російської опозиції прибула до аеропорту Внуково разом зі своєю матір'ю, Людмилою Нарусовою. Судячи з інформації в мережі, жінки вилітають у Стамбул.
Офіційно 40-річна журналістка не прокоментувала свій від'їзд з країни, проте раніше вона вже неодноразово покидала територію РФ. Через це ходили чутки, начебто Собчак планує остаточно емігрувати з Росії. Втім, блогерка поверталась додому та спростовувала всі домисли.
Тривалий час на початку 2022 журналістка із сином Платоном провела в Ізраїлі.
З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України Ксенія Собчак займала неоднозначну позицію щодо війни. З одного боку, вона засуджує дії та рішення путінського режиму. А з другого — називає українців нацистами за різкі висловлювання.
Нагадаємо, Ксенію Собчак не пустили до русофобського бару у Тбілісі.
Також Фокус писав про інцидент у Європі, під час якого другу Ксенії Собчак не продали труси та шльопанці від елітного модного бренду.