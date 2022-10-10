Ксенія Собчак з матір'ю вилетіла з Росії, — ЗМІ

Знаменитість помітили в одному з аеропортів.

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Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак екстрено покинула територію Росії. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Як відомо, представниця російської опозиції прибула до аеропорту Внуково разом зі своєю матір'ю, Людмилою Нарусовою. Судячи з інформації в мережі, жінки вилітають у Стамбул.

[ + – ] Ксенія Собчак Фото: ria.ru

Офіційно 40-річна журналістка не прокоментувала свій від'їзд з країни, проте раніше вона вже неодноразово покидала територію РФ. Через це ходили чутки, начебто Собчак планує остаточно емігрувати з Росії. Втім, блогерка поверталась додому та спростовувала всі домисли.

Тривалий час на початку 2022 журналістка із сином Платоном провела в Ізраїлі.

[ + – ] Ксенія Собчак у Тбілісі Фото: Скриншот

З початку повномасштабного російського вторгнення на територію України Ксенія Собчак займала неоднозначну позицію щодо війни. З одного боку, вона засуджує дії та рішення путінського режиму. А з другого — називає українців нацистами за різкі висловлювання.

Нагадаємо, Ксенію Собчак не пустили до русофобського бару у Тбілісі.

Також Фокус писав про інцидент у Європі, під час якого другу Ксенії Собчак не продали труси та шльопанці від елітного модного бренду.