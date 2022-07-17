Другу Ксенії Собчак у бутіку Bottega Veneta у Флоренції не продали труси та шльопанці (відео)

Покупку йому не дали зробити через російський паспорт.

Росіяни продовжують відчувати труднощі з купівлею брендових речей за кордоном. Після того, як бутіки "важкого" люксу в РФ закрилися, купити щось модне можна лише в Європі та США. Але тільки не у тому випадку, коли у покупця російський паспорт. Ксенія Собчак обурилася днями, що її другові не продали труси у бутіку Bottega Veneta.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Не продали моєму другу плавки та шльопанці. Через те, що російський паспорт. Це взагалі нормально?", — запитала Собчак, яка нібито засуджує війну в Україні і навіть брала інтерв'ю в української співачки Ольги Полякової, яка втекла від обстрілів у Францію разом із доньками.

Таємничий друг Собчак був такий обурений тим, що його відмовилися обслуговувати у бутіку у Флоренції, що навіть записав свою розмову з продавчинею та поділився ним у Мережі.

[ + – ] Росіянину не вдалося здійснити покупку у Флоренції

Судячи з бесіди, він був сповнений рішучості придбати брендовий одяг, і навіть цікавився, чи може він привести друга з італійським паспортом, щоб придбати труси і шльопанці від італійського Дому моди Bottega Veneta.

Продавчиня сказала, що це можливо.

Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ в Україну більшість брендів пішли з Росії, розпродавши залишки і закривши магазини.

Але покупка за кордоном для росіян також стала квестом, адже платіжні системи Visa і MasterCard пішли з Росії, а в багатьох люксових бутіках росіянам потрібно підписати спеціальний договір, що вони не носитимуть куплене в РФ.

А нещодавно у росіянки вилучили куплені брендові речі після того, як вона намагалася оформити tax free в аеропорту Франкфурта.