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Chanel відмовляється продавати товари росіянам закордоном

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сумочка Chanel, росіянам не продать речі Chanel, договір від Chanel для росіян, санкції проти росії
Фото: Chanel

Росіяни в Європі зіткнулися з новими обмеженнями.

Модний дім Chanel не продає свої товари росіянам без спеціального договору про те, що люди не будуть носити їх на території Росії. Про це повідомляє spletnik.

Російські блогери, котрі живуть закордоном, активно розповідають про такі випадки в модних бутиках.

Наприклад, Ліза Литвин у Дубаї не змогла придбати речі Chanel без відповідного договору. Фото документу вона поділилася у своєму Instagram.

"Так виглядає документ, який росіяни повинні підписати, якщо хочуть придбати речі в Chanel, дослівно "я не живу в Росії і не буду носити її на території Росії", — зазначила Литвин у сторіс.

Договір, який росіяни повинні підписати перед покупкою речей бренду Chanel
Договір, який росіяни повинні підписати перед покупкою речей бренду Chanel

Інша блогерка розповіла, що в неї запитали номер телефону і, зрозумівши таким чином, що вона росіянка, відмовили їй в обслуговуванні.

Російська телеведуча Яна Рудковська, у свою чергу, обурилася тим, що вклала в цей бренд понад мільйон євро за останні роки, а тепер не може придбати навіть однієї сумочки.

Нагадаємо, на початку березня 2022 року через воєнне вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішла низка світових компаній, зокрема люксового одягу, серед яких Chanel, Gucci, Dior та інші.

Також Фокус писав про те, як люксові бренди підтримують наразі Україну. Зокрема бренд Balenciaga присвятив темі України цілий показ, на відкритті якого зачитали вірш українською мовою.