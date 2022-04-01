Chanel отказывается продавать товары россиянам заграницей

Россияне в Европе столкнулись с новыми ограничениями.

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Модный дом Chanel не продает свои товары россиянам без специального договора о том, что российские граждане не будут носить их на территории России. Об этом сообщает spletnik.

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Российские блогеры, живущие за границей, активно рассказывают о таких случаях в модных бутиках.

К примеру, Лиза Литвин в Дубае не смогла приобрести вещи Chanel без соответствующего договора. Фото документа она поделилась в своем Instagram.

"Так выглядит документ, который россияне должны подписать, если хотят приобрести вещи в Chanel, дословно "я не живу в России и не буду носить ее на территории России", — отметила Литвин.

[ + – ] Договор, который россияне должны подписать перед покупкой вещей бренда Chanel

Другая блогер рассказала, что у нее спросили номер телефона и, поняв таким образом, что она россиянка, отказали ей в обслуживании.

Российская телеведущая Яна Рудковская, в свою очередь, возмутилась тем, что вложила в этот бренд более миллиона евро за последние годы, а теперь не может приобрести даже одну сумочку.

Напомним, в начале марта 2022 года из-за военного вторжения РФ в Украину с российского рынка ушел ряд мировых компаний, в том числе люксовой одежды, среди которых Chanel, Gucci, Dior и другие.

Также Фокус писал о том, как люксовые бренды поддерживают Украину. В частности, бренд Balenciaga посвятил теме Украины целый показ, на открытии которого зачитали стихотворение на украинском языке.