"Сердцем мы с вами". Как бренды Chanel, Вера Вонг и Balenciaga поддерживают украинцев

C 24 февраля 2022 года, когда ВС РФ вторглись в Украину, многие селебрити присоединились к к программе помощи

С начала войны в Украине, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и выехать за рубеж. Многие остались, и сейчас нуждаются в помощи. Мировая общественность не осталась в стороне: украинцам помогают по всему миру. И не только рядовые граждане, но модные бренды с мировым именем, а также дизайнеры и креативные директора модных домов.

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Фокус собрал тех, кто оказал и оказывает помощь Украине, как деньгами, так и словами поддержки.

Vera Wang

"Королева свадебных платьев" Вера Вонг опубликовала фото со своей командой в футболках в цветах украинского флага, создала образ в желто-синих тонах и призвала жертвовать деньги, как сделала это сама.

[ + – ] Вера Вонг со своей командой [ + – ] Образ от Веры Вонг в цветах украинского флага

"От всей моей банды: украинцы, мы с вами! Если у вас есть возможность присоединяйтесь к поддержке Ukraine Crisis Fund", — написала Вера Вонг.

Balenciaga и Демна Гвасалия

Демна Гвасалия, основатель бренда Vetements и креативный директор модного дома Balenciaga, оказал Украине неоценимую поддержку. Он удалил все снимки из официального Instagram дома, протестуя против военного вторжения в Украину, а на своей личной страничке постоянно постит слова поддержки и призы помогать украинцам. Он не только посвятил Украине показ очередной коллекции и подарил всем гостям футболки в цветах украинского флага, но и раздал пояснительные записки с описанием того, что происходит в Украине сейчас. Его вовлеченность объяснима: Демна – родом из Сухуми. Его отец – грузин, а мать русская, он с семьей был вынужден бежать из-за войны, когда ему было только 12 лет.

[ + – ] Футболки перед показом Balenciaga [ + – ] Демна Гвасалия и Ким Кардашьян [ + – ] Демна Гвасалия и Белла Хадид [ + – ] Перед показом Balenciaga [ + – ] Слова поддержки от Демны Гвасалия

"Держись, Украина! Мы понимаем, как сложно сейчас находиться на вашем месте. Поддерживаем и стоим вместе с Украиной перед лицом российской агрессии!", — написал Демна.

Chanel

[ + – ] Обращение модного дома Chanel Фото: Chanel

Французский модный дом Chanel, возглавляемый Виржини Виар, перечислил благотворительным организациям CARE и The UN Refugee Agency более двух миллионов долларов.

Victoria Beckham

Виктория Бекхэм поддержала украинских женщин и детей, оказала финансовую поддержку, а вот ее супруг, известный британский футболист Дэвид Бекхэм пошел дальше: он отдал свой аккаунт с 71,5 миллионами подписчиков харьковскому врачу Ирине Кондратовой, чтобы она показала миру, в каких условиях сегодня приходится работать перинатальному центру. "Посмотрите и узнайте больше о потрясающей работе, которую Ирина и другие врачи проделывают для спасения жизней", – написал Дэвид.

[ + – ] Обращение Девида Бекхэма

Ирина рассказала, как младенцы рождаются в бомбоубежище, а врачи вынуждены работать под обстрелами российских войск, потому что не всех малышей возможно перенести в безопасное место из-за сложного оборудования.

Alexander McQueen

[ + – ] Обращение модного дома Alexander McQueen Фото: Соцсети

"Мы за мир. Наши сердца с украинским народом", — заявили на официальной странице бренда Alexander McQueen и призвали приобщиться к поддержке UNHCR.

Versace

[ + – ] Обращение модного дома Versace Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче поддержала украинцев и сделала пожертвование Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП), крупнейшему в мире гуманитарному агентству, борющемуся с голодом во всем мире.

Prada

"Война в Украине вызывает большую обеспокоенность. Объединяем усилия с Неделей моды в Милане и помогаем пожертвованиями Агентству ООН по делам беженцев", — заверили на официальной странице Prada.

[ + – ] Обращение модного дома Prada Фото: PRADA

Также там отметили, что мониторят ситуацию и будут оказывать посильную поддержку.

LOEWE

[ + – ] Обращение модного дома LOEWE Фото: Соцсети

Испанский бренд LOEWE сделал пожертвование в Красный крест для помощи беженцам, пострадавшим от войны в Украине и в сообщении отметил, что "в такие моменты человечеству важно держаться вместе".

Balmain

Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустен написал, что показывая новую коллекцию, он, как и другие дизайнеры, прекрасно понимает, что "сегодня в мире происходят более важные вещи".

[ + – ] Фото, опубликованное Оливье Рустеном в поддержку Украины Фото: Instagram olivier_rousteing

"Трудно чувствовать себя правильно, сосредоточившись на подиумах и одежде, поскольку мы с тяжелым сердцем слушаем последние новости. Наши мысли и молитвы с украинцами. Нас вдохновляет их достоинство, стойкость и преданность свободе. Чтобы чувствовать себя немного менее беспомощным, я сделал пожертвование в фонд ООН по делам беженцев", — написал Оливье и призвал всех, кто чувствует себя схожим образом, также сделать пожертвования. И отметил, что "мы вместе за свободу".

Также Украину и украинцев поддержали многие другие бренды, такие, как Jacquemus, Givenchy, Valentino, Марк Джейкобс, Armani во главе с основателем Джорджо Армани, Louis Vuitton, который отреагировал один из первых, и даже бренд Ким Кардашьян SKIMS.

Она сообщила, что уже сделала пожертвование в World Central Kitchen и призвала всех последовать ее примеру.