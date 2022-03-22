RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

"Серцем ми з вами". Як бренди Chanel, Віра Вонг і Balenciaga підтримують українців

190
Демна Гвасалія, Balenciaga, Кім Кардаш'ян, підтримка України, війна в Україні
Фото: Instagram demnagram | Демна Гвасалія, креативний директор модного дому Balenciaga, та Кім Кардаш'ян

Із 24 лютого 2022 року, коли ЗС РФ вторглися в Україну, багато селебріті приєдналися до програми допомоги

Із початку війни в Україні мільйони людей були змушені залишити свої будинки та виїхати за кордон. Багато хто залишився та зараз потребує допомоги. Світова громадськість не залишилася осторонь: українцям допомагають у всьому світі. І не лише пересічні громадяни, а й модні бренди зі світовим ім'ям, а також дизайнери та креативні директори модних будинків.

Фокус зібрав тих, хто надав і надає допомогу Україні як грошима, так і словами підтримки.

Vera Wang

"Королева весільних суконь" Віра Вонг опублікувала фото зі своєю командою у футболках у кольорах українського прапора, створила образ у жовто-синіх тонах і закликала жертвувати гроші, як зробила це сама.

Віра Вонг зі своєю командою
Віра Вонг зі своєю командою
Образ від Віри Вонг у кольорах українського прапора
Образ від Віри Вонг у кольорах українського прапора
Віра Вонг зі своєю командою
Образ від Віри Вонг у кольорах українського прапора

"Від усієї моєї банди: українці, ми з вами! Якщо у вас є можливість, приєднуйтесь до підтримки Ukraine Crisis Fund", — написала Віра Вонг.

Balenciaga та Демна Гвасалія

Демна Гвасалія, засновник бренду Vetements і креативний директор модного дому Balenciaga, надав Україні неоціненну підтримку. Він видалив усі знімки з офіційного Instagram дому, протестуючи проти воєнного вторгнення в Україну, а на своїй особистій сторінці постійно постить слова підтримки та заклики допомагати українцям. Він не лише присвятив Україні показ чергової колекції та подарував усім гостям футболки в кольорах українського прапора, а й роздав пояснювальні записки з описом того, що відбувається в Україні зараз. Його залученість можна пояснити: Демна – родом із Сухумі. Його батько – грузин, а мати росіянка, він із сім'єю був змушений тікати через війну, коли йому було лише 12 років.

Футболки перед показом Balenciaga
Футболки перед показом Balenciaga
Демна Гвасалія та Кім Кардаш'ян
Демна Гвасалія та Кім Кардаш'ян
Демна Гвасалія та Белла Хадід
Демна Гвасалія та Белла Хадід
Перед показом Balenciaga
Перед показом Balenciaga
Слова підтримки від Демни Гвасалія
Слова підтримки від Демни Гвасалія
Футболки перед показом Balenciaga
Демна Гвасалія та Кім Кардаш'ян
Демна Гвасалія та Белла Хадід
Перед показом Balenciaga
Слова підтримки від Демни Гвасалія

"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо та стоїмо разом із Україною перед лицем російської агресії!" — написав Демна.

Chanel

Chanel, підтримка України, війна в Україні
Звернення модного дому Chanel
Фото: Chanel

Французький модний дім Chanel, очолюваний Віржині Віар, перерахував благодійним організаціям CARE і The UN Refugee Agency понад два мільйони доларів.

Victoria Beckham

Вікторія Бекхем підтримала українських жінок і дітей, надала фінансову підтримку, а ось її чоловік, відомий британський футболіст Девід Бекхем пішов далі: він віддав свій аккаунт із 71,5 мільйонами підписників харківській лікарці Ірині Кондратовій, щоб вона показала світові, у яких умовах сьогодні доводиться працювати перинатальному центру. "Погляньте й дізнайтеся більше про приголомшливу роботу, яку Ірина й інші лікарі роблять для порятунку життів", — написав Девід.

Звернення Девіда Бекхема

Ірина розповіла, як немовлята народжуються в бомбосховищі, а лікарі змушені працювати під обстрілами російських військ, бо не всіх малюків можна перенести в безпечне місце через складне обладнання.

Alexander McQueen

підтримка України, війна в Україні
Звернення модного будинку Alexander McQueen
Фото: Соцсети

"Ми за мир. Наші серця з українським народом", — заявили на офіційній сторінці бренду Alexander McQueen і закликали долучитися до підтримки UNHCR.

Versace

підтримка України, війна в Україні
Звернення модного будинку Versace
Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче підтримала українців і зробила пожертвування Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (ВПП), найбільшому у світі гуманітарному агентству, яке бореться з голодом у всьому світі.

Prada

"Війна в Україні викликає велике занепокоєння. Об'єднуємо зусилля з Тижнем моди в Мілані та допомагаємо пожертвуваннями Агентству ООН у справах біженців", — запевнили на офіційній сторінці Prada.

підтримка України, війна в Україні
Звернення модного дому Prada
Фото: PRADA

Також там зазначили, що моніторять ситуацію та надаватимуть посильну підтримку.

LOEWE

підтримка України, війна в Україні
Звернення модного дому LOEWE
Фото: Соцсети

Іспанський бренд LOEWE зробив пожертвування в Червоний хрест для допомоги біженцям, які постраждали від війни в Україні, і в повідомленні зазначив, що "в такі моменти людству важливо триматися разом".

Balmain

Креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустен написав, що показуючи нову колекцію, він, як і інші дизайнери, чудово розуміє, що "сьогодні у світі відбуваються найважливіші речі".

підтримка України, війна в Україні, олів'є рустен, балмейн
Фото, опубліковане Олів'є Рустеном на підтримку України
Фото: Instagram olivier_rousteing

"Важко почуватися правильно, зосередившись на подіумах і одязі, оскільки ми з важким серцем слухаємо останні новини. Наші думки та молитви з українцями. Нас надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб почуватися трохи менш безпорадним, я зробив пожертвування у фонд ООН у справах біженців", — написав Олів'є та закликав усіх, хто почувається так, також зробити пожертвування. І наголосив, що "ми разом за свободу".

Також Україну й українців підтримали багато інших брендів, таких як Jacquemus, Givenchy, Valentino, Марк Джейкобс, Armani на чолі із засновником Джорджо Армані, Louis Vuitton, який відреагував одним із перших, і навіть бренд Кім Кардаш'ян SKIMS.

Вона повідомила, що вже зробила пожертвування у World Central Kitchen і закликала всіх наслідувати її приклад.