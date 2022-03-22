"Серцем ми з вами". Як бренди Chanel, Віра Вонг і Balenciaga підтримують українців
Із 24 лютого 2022 року, коли ЗС РФ вторглися в Україну, багато селебріті приєдналися до програми допомоги
Із початку війни в Україні мільйони людей були змушені залишити свої будинки та виїхати за кордон. Багато хто залишився та зараз потребує допомоги. Світова громадськість не залишилася осторонь: українцям допомагають у всьому світі. І не лише пересічні громадяни, а й модні бренди зі світовим ім'ям, а також дизайнери та креативні директори модних будинків.
Фокус зібрав тих, хто надав і надає допомогу Україні як грошима, так і словами підтримки.
Vera Wang
"Королева весільних суконь" Віра Вонг опублікувала фото зі своєю командою у футболках у кольорах українського прапора, створила образ у жовто-синіх тонах і закликала жертвувати гроші, як зробила це сама.
"Від усієї моєї банди: українці, ми з вами! Якщо у вас є можливість, приєднуйтесь до підтримки Ukraine Crisis Fund", — написала Віра Вонг.
Balenciaga та Демна Гвасалія
Демна Гвасалія, засновник бренду Vetements і креативний директор модного дому Balenciaga, надав Україні неоціненну підтримку. Він видалив усі знімки з офіційного Instagram дому, протестуючи проти воєнного вторгнення в Україну, а на своїй особистій сторінці постійно постить слова підтримки та заклики допомагати українцям. Він не лише присвятив Україні показ чергової колекції та подарував усім гостям футболки в кольорах українського прапора, а й роздав пояснювальні записки з описом того, що відбувається в Україні зараз. Його залученість можна пояснити: Демна – родом із Сухумі. Його батько – грузин, а мати росіянка, він із сім'єю був змушений тікати через війну, коли йому було лише 12 років.
"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо та стоїмо разом із Україною перед лицем російської агресії!" — написав Демна.
Chanel
Французький модний дім Chanel, очолюваний Віржині Віар, перерахував благодійним організаціям CARE і The UN Refugee Agency понад два мільйони доларів.
Victoria Beckham
Вікторія Бекхем підтримала українських жінок і дітей, надала фінансову підтримку, а ось її чоловік, відомий британський футболіст Девід Бекхем пішов далі: він віддав свій аккаунт із 71,5 мільйонами підписників харківській лікарці Ірині Кондратовій, щоб вона показала світові, у яких умовах сьогодні доводиться працювати перинатальному центру. "Погляньте й дізнайтеся більше про приголомшливу роботу, яку Ірина й інші лікарі роблять для порятунку життів", — написав Девід.
Ірина розповіла, як немовлята народжуються в бомбосховищі, а лікарі змушені працювати під обстрілами російських військ, бо не всіх малюків можна перенести в безпечне місце через складне обладнання.
Alexander McQueen
"Ми за мир. Наші серця з українським народом", — заявили на офіційній сторінці бренду Alexander McQueen і закликали долучитися до підтримки UNHCR.
Versace
Донателла Версаче підтримала українців і зробила пожертвування Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (ВПП), найбільшому у світі гуманітарному агентству, яке бореться з голодом у всьому світі.
Prada
"Війна в Україні викликає велике занепокоєння. Об'єднуємо зусилля з Тижнем моди в Мілані та допомагаємо пожертвуваннями Агентству ООН у справах біженців", — запевнили на офіційній сторінці Prada.
Також там зазначили, що моніторять ситуацію та надаватимуть посильну підтримку.
LOEWE
Іспанський бренд LOEWE зробив пожертвування в Червоний хрест для допомоги біженцям, які постраждали від війни в Україні, і в повідомленні зазначив, що "в такі моменти людству важливо триматися разом".
Balmain
Креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустен написав, що показуючи нову колекцію, він, як і інші дизайнери, чудово розуміє, що "сьогодні у світі відбуваються найважливіші речі".
"Важко почуватися правильно, зосередившись на подіумах і одязі, оскільки ми з важким серцем слухаємо останні новини. Наші думки та молитви з українцями. Нас надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб почуватися трохи менш безпорадним, я зробив пожертвування у фонд ООН у справах біженців", — написав Олів'є та закликав усіх, хто почувається так, також зробити пожертвування. І наголосив, що "ми разом за свободу".
Також Україну й українців підтримали багато інших брендів, таких як Jacquemus, Givenchy, Valentino, Марк Джейкобс, Armani на чолі із засновником Джорджо Армані, Louis Vuitton, який відреагував одним із перших, і навіть бренд Кім Кардаш'ян SKIMS.
Вона повідомила, що вже зробила пожертвування у World Central Kitchen і закликала всіх наслідувати її приклад.