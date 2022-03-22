"Серцем ми з вами". Як бренди Chanel, Віра Вонг і Balenciaga підтримують українців

Із 24 лютого 2022 року, коли ЗС РФ вторглися в Україну, багато селебріті приєдналися до програми допомоги

Із початку війни в Україні мільйони людей були змушені залишити свої будинки та виїхати за кордон. Багато хто залишився та зараз потребує допомоги. Світова громадськість не залишилася осторонь: українцям допомагають у всьому світі. І не лише пересічні громадяни, а й модні бренди зі світовим ім'ям, а також дизайнери та креативні директори модних будинків.

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Фокус зібрав тих, хто надав і надає допомогу Україні як грошима, так і словами підтримки.

Vera Wang

"Королева весільних суконь" Віра Вонг опублікувала фото зі своєю командою у футболках у кольорах українського прапора, створила образ у жовто-синіх тонах і закликала жертвувати гроші, як зробила це сама.

[ + – ] Віра Вонг зі своєю командою [ + – ] Образ від Віри Вонг у кольорах українського прапора

"Від усієї моєї банди: українці, ми з вами! Якщо у вас є можливість, приєднуйтесь до підтримки Ukraine Crisis Fund", — написала Віра Вонг.

Balenciaga та Демна Гвасалія

Демна Гвасалія, засновник бренду Vetements і креативний директор модного дому Balenciaga, надав Україні неоціненну підтримку. Він видалив усі знімки з офіційного Instagram дому, протестуючи проти воєнного вторгнення в Україну, а на своїй особистій сторінці постійно постить слова підтримки та заклики допомагати українцям. Він не лише присвятив Україні показ чергової колекції та подарував усім гостям футболки в кольорах українського прапора, а й роздав пояснювальні записки з описом того, що відбувається в Україні зараз. Його залученість можна пояснити: Демна – родом із Сухумі. Його батько – грузин, а мати росіянка, він із сім'єю був змушений тікати через війну, коли йому було лише 12 років.

[ + – ] Футболки перед показом Balenciaga [ + – ] Демна Гвасалія та Кім Кардаш'ян [ + – ] Демна Гвасалія та Белла Хадід [ + – ] Перед показом Balenciaga [ + – ] Слова підтримки від Демни Гвасалія

"Тримайся, Україно! Ми розуміємо, як складно зараз перебувати на вашому місці. Підтримуємо та стоїмо разом із Україною перед лицем російської агресії!" — написав Демна.

Chanel

[ + – ] Звернення модного дому Chanel Фото: Chanel

Французький модний дім Chanel, очолюваний Віржині Віар, перерахував благодійним організаціям CARE і The UN Refugee Agency понад два мільйони доларів.

Victoria Beckham

Вікторія Бекхем підтримала українських жінок і дітей, надала фінансову підтримку, а ось її чоловік, відомий британський футболіст Девід Бекхем пішов далі: він віддав свій аккаунт із 71,5 мільйонами підписників харківській лікарці Ірині Кондратовій, щоб вона показала світові, у яких умовах сьогодні доводиться працювати перинатальному центру. "Погляньте й дізнайтеся більше про приголомшливу роботу, яку Ірина й інші лікарі роблять для порятунку життів", — написав Девід.

[ + – ] Звернення Девіда Бекхема

Ірина розповіла, як немовлята народжуються в бомбосховищі, а лікарі змушені працювати під обстрілами російських військ, бо не всіх малюків можна перенести в безпечне місце через складне обладнання.

Alexander McQueen

[ + – ] Звернення модного будинку Alexander McQueen Фото: Соцсети

"Ми за мир. Наші серця з українським народом", — заявили на офіційній сторінці бренду Alexander McQueen і закликали долучитися до підтримки UNHCR.

Versace

[ + – ] Звернення модного будинку Versace Фото: Instagram Versace

Донателла Версаче підтримала українців і зробила пожертвування Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (ВПП), найбільшому у світі гуманітарному агентству, яке бореться з голодом у всьому світі.

Prada

"Війна в Україні викликає велике занепокоєння. Об'єднуємо зусилля з Тижнем моди в Мілані та допомагаємо пожертвуваннями Агентству ООН у справах біженців", — запевнили на офіційній сторінці Prada.

[ + – ] Звернення модного дому Prada Фото: PRADA

Також там зазначили, що моніторять ситуацію та надаватимуть посильну підтримку.

LOEWE

[ + – ] Звернення модного дому LOEWE Фото: Соцсети

Іспанський бренд LOEWE зробив пожертвування в Червоний хрест для допомоги біженцям, які постраждали від війни в Україні, і в повідомленні зазначив, що "в такі моменти людству важливо триматися разом".

Balmain

Креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустен написав, що показуючи нову колекцію, він, як і інші дизайнери, чудово розуміє, що "сьогодні у світі відбуваються найважливіші речі".

[ + – ] Фото, опубліковане Олів'є Рустеном на підтримку України Фото: Instagram olivier_rousteing

"Важко почуватися правильно, зосередившись на подіумах і одязі, оскільки ми з важким серцем слухаємо останні новини. Наші думки та молитви з українцями. Нас надихає їхня гідність, стійкість і відданість свободі. Щоб почуватися трохи менш безпорадним, я зробив пожертвування у фонд ООН у справах біженців", — написав Олів'є та закликав усіх, хто почувається так, також зробити пожертвування. І наголосив, що "ми разом за свободу".

Також Україну й українців підтримали багато інших брендів, таких як Jacquemus, Givenchy, Valentino, Марк Джейкобс, Armani на чолі із засновником Джорджо Армані, Louis Vuitton, який відреагував одним із перших, і навіть бренд Кім Кардаш'ян SKIMS.

Вона повідомила, що вже зробила пожертвування у World Central Kitchen і закликала всіх наслідувати її приклад.